Amerikaans gezin gaat internet over met zelfgemaakte dijk

De familie Humphrey uit Ridgely, een dorp in de Amerikaanse staat Tennessee, gaat de wereld over met hun zelfgemaakte dijk. Die hielp hen tijdens recente overstromingen het water tegen te houden. Op luchtbeelden is te zien hoe heel het dorp blank staat, behalve het huis van de Humphreys.Vorige week werd het dorp getroffen door overstromingen na hevige regenval, waardoor de Mississippi en de Obion uit hun oevers traden. 29 mensen kwamen om het leven door het verwoestende water, zeker 100 mensen moesten worden gered. De huizen van 120 gezinnen werden getroffen, maar de familie Humphrey bleef dus gespaard. Met dank aan de dijk die broers Tucker en Justin Humphrey bouwden.,,Alles is gewoon normaal hier”, zegt de 32-jarige Tucker Humphrey tegen The Washinton Post. Hij is al jaren bezig met de bouw van de dijk, met een techniek die mettertijd steeds is verbeterd. ,,We doen wat we kunnen om ons huis te redden”, zegt Tucker. Ze gebruikten een graafmachine om de dijk op te bouwen, soms wel tot 2,70 meter hoog.Andere jaren was er niet zoveel aandacht voor hun dijk. Dat hun bouwwerk nu wel viraal gaat, zou vader Humphrey erg trots hebben gemaakt. ,,We hebben als kind goed opgelet.”De overstroming die het gebied afgelopen week trof is de hevigste ooit. Niet eerder kwam het water hier zo hoog. Het stimuleert de familie Humphrey om volgende keer nóg wat harder aan de slag te gaan. ,,Ik bouw hem wel 9 meter hoog, als dat moet”, zegt Tucker.