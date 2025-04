Wetenschappers kunnen tanden laten groeien

Stel je voor: nooit meer een kroon, brug of implantaat nodig. Gewoon je eigen tand terug laten groeien. Het klinkt als sciencefiction, maar onderzoekers van King’s College London hebben nu echt een menselijke tand in het lab gekweekt.



Voor het eerst is het wetenschappers gelukt om menselijke tandcellen zó te laten samenwerken dat ze een echte tand beginnen te vormen. Ze ontwikkelden een materiaal dat het natuurlijke proces van tandgroei nabootst. De cellen konden zo met elkaar ‘praten’ en de tandvorming starten.



Momenteel moeten mensen met tandproblemen het doen met vullingen of implantaten. Maar die zijn kunstmatig en hebben hun beperkingen. Implantaten vereisen bijvoorbeeld een ingrijpende operatie en kunnen op termijn complicaties geven. Vullingen gaan maar een beperkte tijd mee en kunnen het gebit juist verzwakken.



Onderzoeker Xuechen Zhang legt uit: “Vullingen zijn geen ideale oplossing. Ze verzwakken op de lange termijn het tandweefsel en kunnen leiden tot verdere schade of gevoeligheid. En implantaten zijn niet natuurlijk: ze vereisen ingrepen, goed bot en kunnen niet meegroeien of zich aanpassen.”



Een tand die zichzelf herstelt

De grote belofte van de labgekweekte tanden is dat ze volledig uit lichaamseigen cellen kunnen worden gemaakt. Daardoor worden ze door het lichaam geaccepteerd, kunnen ze zich hechten aan de kaak én zichzelf herstellen. Een soort ‘tweede kans’ voor verloren tanden.



Het onderzoek, dat in samenwerking met Imperial College London werd uitgevoerd, is het resultaat van meer dan tien jaar werk. Vroegere pogingen mislukten omdat de cellen niet goed met elkaar konden communiceren. Nu lijkt dat obstakel overwonnen.



De volgende stap? Tandgroei toepassen in de praktijk. Daarbij zijn er twee opties, zegt Zhang: “We kunnen jonge tandcellen op de plek van de ontbrekende tand in de kaak implanteren en ze daar verder laten groeien. Of we kweken de hele tand in het lab en plaatsen die daarna in de mond.”



Voor beide methoden is het nodig dat het proces van tandontwikkeling eerst in het lab op gang wordt gebracht.



Volgens Angelova-Volponi biedt de techniek “duurzame en effectieve oplossingen voor tandherstel en regeneratie” en is het een belangrijke stap richting een toekomst zonder kunstgebit of implantaat.



Oftewel: tanden wisselen na je twaalfde? Het zou zomaar weer kunnen.

Reacties

15-04-2025 14:46:58 CeeDee

Senior lid

WMRindex: 266

OTindex: 0

Moeten we dan ook net als konijnen blijven knagen om te voorkomen dat onze tanden te lang worden?

15-04-2025 16:39:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.874

OTindex: 28.633

@CeeDee : Natuurlijk. Vandaar het advies om meer groenten te eten cq vegetarisch te worden

15-04-2025 16:52:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.634

OTindex: 94.897

@CeeDee :



Maar het gaat hier toch om nieuwe tanden, niet om langere?! @Emmo : willen jullie nog een wortel?Maar het gaat hier toch omtanden, niet om langere?!

15-04-2025 18:08:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.874

OTindex: 28.633

@allone : Gewoonlijk heb ik alleen bij doorgekookte spruitjes lange tanden.

15-04-2025 18:24:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.634

OTindex: 94.897

@Emmo : oh. Ja. Te lang gekookte kool is sowieso erg

15-04-2025 20:30:41 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.841

OTindex: 1.158



Ik vermoed dat ze dan vanzelf groeien en weer kleiner worden. Als iets niet lekker is dan eet ik wel met lange tandenIk vermoed dat ze dan vanzelf groeien en weer kleiner worden.

