Bizarre link ontdekt tussen dementie en getrouwd zijn

Trouwen met je grote liefde is meestal iets om te vieren. Maar nieuw onderzoek laat een verrassend nadeel zien: het huwelijk kan het risico op dementie flink verhogen.



Dat is opvallend, want eerdere studies toonden juist allerlei gezondheidsvoordelen van trouwen aan, zoals een lager risico op hart- en vaatziekten en een hogere levensverwachting.



Onderzoekers van de Florida State University ontdekten echter dat mensen zonder partner mogelijk minder kans hebben op dementie of dat bij hen de diagnose minder vaak wordt gesteld. “Ongehuwde mensen hebben mogelijk een lager risico op dementie dan gehuwden”, schrijven ze in hun publicatie.



De onderzoekers bekeken de medische gegevens van ruim 24.000 ouderen van gemiddeld 71,8 jaar over een periode van 18 jaar. De deelnemers waren verdeeld in vier groepen: gehuwd, weduwe/weduwnaar, gescheiden en nooit getrouwd.



Wat bleek: nooit getrouwden hadden 24 procent minder kans op dementie en gescheiden mensen 17 procent minder.



De oorzaak is waarschijnlijk complex. Alleenstaanden onderhouden misschien meer sociale contacten, wat het risico op dementie verlaagt. Ook de negatieve effecten van ongelukkige huwelijken kunnen een rol spelen.



Volgens de onderzoekers tonen andere studies aan dat mensen na een scheiding of het verlies van een partner juist meer sociale activiteiten ondernemen en gelukkiger kunnen zijn. Nooit getrouwden zouden bovendien vaker gezonde keuzes maken en actiever zijn in hun sociale omgeving dan gehuwden.



Er zijn ook studies die juist aantonen dat een huwelijk beschermt tegen dementie. De tegenstrijdige uitkomsten kunnen te maken hebben met verschillen in opzet, deelnemers of risicofactoren. “Toch laten onze resultaten zien dat alle ongehuwde groepen – dus ook gescheiden mensen en weduwen – een lager risico op dementie hebben dan gehuwden”, besluiten de onderzoekers.

Reacties

10-04-2025 09:18:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.483

OTindex: 96.734

Ik ben 54 jaar getrouwd met mijn grote liefde en nog altijd niet dement!



( resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst)



Laatste edit 10-04-2025 09:20

