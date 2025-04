Bizar verkeersbord duikt op in Amsterdam

Buurtbewoners in Amsterdam Oud-Zuid kijken vreemd op. Wie de Jasonstraat wil inrijden, wordt geconfronteerd met een niet-alledaags verkeersbord. 'Verboden in te rijden, behalve voor mannen met een kleine penis', luidt de opmerkelijke boodschap.De tekst onder het verkeersbord 'verboden voor auto's' zorgt voor veel hilariteit op straat. "Ik rijd nooit in dat straatje, dus dan heb ik waarschijnlijk een grote penis", lacht een man. "Dan rijden er nu alleen maar mensen in met een hele grote auto om het te compenseren", zegt een vrouw.Wie er achter het opvallende onderschrift zit, is niet bekend. Wel zouden er regelmatig automobilisten illegaal de straat inrijden, tot ergernis van buurtbewoners. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam laat aan Hart van Nederland weten dat zij in ieder geval niet achter het opvallende verkeersbord zitten.Hoe lang het bord mag blijven hangen, is nog niet duidelijk.