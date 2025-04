Dit medicijn verandert menselijk bloed in dodelijk vergif voor muggen

Een geneesmiddel dat eigenlijk bedoeld is voor zeldzame stofwisselingsziekten blijkt een onverwacht bijeffect te hebben. Het medicijn nitisinone zorgt ervoor dat ons bloed verandert in een dodelijk drankje voor muggen die malaria overbrengen.



Onderzoekers van de Universiteit van Notre Dame ontdekten dit effect toen ze bloed onderzochten van patiënten die het medicijn gebruiken. Zodra een mug een slokje neemt van dit bloed, raakt een belangrijk enzym in haar spijsvertering verstoord. De mug kan hierdoor het bloed niet meer verteren en legt al snel het loodje.



Het medicijn heeft een aantal voordelen ten opzichte van bestaande methoden. Zo blijft het veel langer actief in het menselijk lichaam dan het nu veel gebruikte ivermectine. Ook werkt het tegen alle soorten muggen, zelfs de oudere exemplaren die meestal malaria overdragen én tegen muggen die resistent zijn geworden tegen gewone bestrijdingsmiddelen.



Extra pluspunt is dat nitisinone alleen bloedzuigende insecten aanpakt. Andere beestjes hebben er geen last van, wat het een milieuvriendelijke oplossing maakt. De onderzoekers denken eraan om het middel af te wisselen met ivermectine, vooral in gebieden waar muggen niet meer zo goed reageren op de huidige aanpak.



Er zit nog een onverwacht voordeel aan dit verhaal: als het medicijn straks vaker wordt gemaakt voor muggenbestrijding, kan de prijs mogelijk omlaag. Dat is goed nieuws voor mensen met de zeldzame stofwisselingsziekten waar het medicijn oorspronkelijk voor is ontwikkeld.



De volgende stap? De wetenschappers gaan uitzoeken welke dosis het beste werkt in praktijksituaties. Voorlopig kunnen we dus nog niet allemaal als wandelende muggenverdelgers door het leven, maar wie weet komt die dag nog.

Reacties

Extra nadeel. Medicijnen hebben meestal vele neveneffecten. Dan heb je geen last meer van muggen maar gaat wel dood door bijv. leverfalen.

