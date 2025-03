Gemeente fel tegen slim nieuw verdienmodel studentenkamers

Een nieuw verdienmodel waarbij studentenhuizen zonder vergunning worden opgedeeld, stuit op fel verzet van de gemeente Utrecht, ontdekte BNR.



Het afgelopen jaar verkocht StudentenkamerKopen.nl tien Utrechtse panden aan een veelvoud van nieuwe bewoners. Na dit succes wil makelaar en initiatiefnemer Rik Gijtenbeek zijn 'Smart Living'-concept landelijk uitrollen.



De gemeente is fel gekant tegen het nieuwe verdienmodel. 'Dit is echt een hele slechte ontwikkeling', laat wethouder wonen Dennis de Vries (PvdA) weten. 'Het leidt ertoe dat wonen nog duurder wordt en dat mensen die het niet kunnen betalen achter het net vissen.'



Gijtenbeeks methode is simpel: in plaats van panden te splitsen in nieuwe, kleinere woningen verkoopt StudentenkamerKopen.nl een bestaande studentenwoning als geheel aan meerdere kopers. Zo worden de nieuwe bewoners, meestal een groep studenten met vermogende ouders, gezamenlijk eigenaar. Elke student betaalt tussen de één en twee ton voor een aandeel in de woning. Het concept onderscheidt zich van een woonvereniging omdat studenten persoonlijk, direct, mede-eigenaar worden van het pand.



Hoewel Gijtenbeek benadrukt dat het hem daar niet om te doen is, kan de constructie voor de verkoper lucratief zijn. Zonder een splitsingsvergunning aan te vragen kan die een huis voor meer geld verkopen dan wanneer het aan één partij werd verkocht. Voor de koper heeft de constructie nadelen: een hypotheek aanvragen is vrijwel onmogelijk. De vraag naar studentenkamers is echter zo groot dat ouders toch kopen, zegt Gijtenbeek. Zonder verdere financieringsopties blijft dit wel voorbehouden aan ouders die de koopsom direct kunnen aftikken.



De gemeente Utrecht kan de trend vooralsnog niet keren. In principe is iedereen vrij om in gezelschap vastgoed te kopen. Toch zegt wethouder De Vries 'bovenop' de nieuwe ontwikkeling te zitten en te kijken hoe een vuist gemaakt kan worden tegen de nieuwe woonvorm. 'Als het hier gaat om een verkapte manier van splitsen – waarvoor een vergunning nodig is –, dan zullen we hierop handhaven.'



Een rondgang langs andere grote (studenten)steden leert dat het nieuwe woonconcept daar nog geen voet aan de grond gekregen heeft.



Ook de Woonbond spreekt van een kwalijke ontwikkeling. Het huuraanbod voor studenten loopt al terug en dit draagt daaraan bij. 'Dit is wat ons betreft geen vooruitgang', zegt een woordvoerder van de belangenvereniging.



Volgens Niek Verra, voorzitter van Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, staan veel studentenpanden nu halfleeg, omdat eigenaren ze willen verkopen en dus geen nieuwe studenten laten huren wanneer iemand vertrekt.



Thomas Westerhof van vastgoedadviseur CBRE noemt het concept 'een extreem voorbeeld van de uitpondgolf die al enige tijd gaande is'. Hij ziet steeds vaker dat studentenpanden verkocht worden. Losse kamers zijn relatief goedkoop, wat de vraag ernaar vergroot, aldus Westerhof. 'Het biedt mogelijkheden voor studenten die het kunnen betalen.'

