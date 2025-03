Wildwest in Losser: vrachtwagen sleept auto tientallen meters met zich mee

Flipte de automobilist of raakte de vrachtwagenchauffeur gefrustreerd, wat is er precies gebeurd? Op de Oldenzaalsestraat in Losser leek het of er maandag een scène van een actiefilm werd opgenomen. Daar werd een personenauto meters meegesleept achter een vrachtwagen.Een dashcamvideo toont hoe de zwarte auto vastgehaakt zit aan de oplegger van de vrachtwagen. Pas wanneer de auto bij een chicane op een lantaarnpaal klapt, schiet-ie los. De vrachtwagenchauffeur rijdt gewoon door, terwijl hij volgens zijn werkgever Freek Vossen wist wat er aan de hand was.Transportbedrijf Freek Vossen was als externe transporteur ingehuurd door Ubbink, de naam die op de betrokken oplegger staat. "Onze chauffeur belde gelijk met de politie en met ons toen hij bij zijn volgende klant in Oldenzaal was", laat de directeur weten. "De chauffeur vertelde dat hij van een klant af kwam, de weg op wilde rijden en optrok. Op dat moment zou de personenauto er met een gigantische vaart aan zijn komen rijden."Het verhaal gaat dat er toen 'iets' is ontstaan. De automobilist zou achter de vrachtwagen aan zijn gereden en er vol op zijn geknald. "Dat voelde de chauffeur wel", bevestigt Vossen. "Maar hij is bewust niet gestopt. 'Er zijn zoveel geflipte mensen, straks doet-ie me wat', dacht hij. Dus reed de chauffeur door, de auto als 'aanhanger' meeslepend."Een andere versie van het verhaal dat circuleert in de transportwereld, is dat de vrachtwagen op de rondweg voor de auto vloog en beide bestuurders elkaar vervolgens opfokten. Daarop zou de auto achter de vrachtwagen aan zijn gereden en deze hebben afgesneden. De trucker zou pislink zijn geworden en de auto hebben aangereden.Wat de enige echte waarheid ook is: het wildwest tafereel eindigde in elk geval tientallen meters verderop toen de auto een lantaarnpaal op een chicane ramde. Te zien is ook dat de automobilist op dat moment de auto al heeft verlaten. "Ja, die schijnt er onderweg uit te zijn gesprongen", zegt Vossen."Uiteraard geloof ik het verhaal van mijn chauffeur. Hoe komt die auto anders vast te zitten áchter op de vrachtwagen? En als de automobilist geen schuld heeft maar zoals te zien fikse schade, waarom hebben wij dan nog niks van deze persoon vernomen? Het is inmiddels al vrijdag. Hoe dan ook is het een vervelende situatie. En een die gelukkig geen slachtoffers heeft gekost."De politie verwijst voor details over het ongeval door naar de verzekeraar. "Voor ons was dit een melding van een verkeersongeval zonder letsel", laat een woordvoerder weten. "Het is nu aan de verzekeraar om te onderzoeken wie er aansprakelijk is."