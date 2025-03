Schotse Hooglanders vallen wandelaars aan in Drenthe

Meerdere wandelaars in het Drentse natuurgebied ’t Zwarte Gat zijn de afgelopen maanden aangevallen door Schotse Hooglanders. Natuurbeheerder Het Drents Landschap neemt de incidenten zeer serieus.



Michiel Luchtenberg kreeg half januari de schrik van zijn leven. Hij loopt, zoals wel vaker, met zijn hond aangelijnd door het natuurgebied ’t Zwarte Gat. "Ik weet ook dat daar Schotse Hooglanders zijn. Daar loop ik altijd met een grote boog omheen."



Toch komt er plots een grote stier uit het bos gerend. "Ik ben achter een boom gesprongen en de stier klapte er met zijn hoorns tegen aan. Vervolgens kwam de hele kudde erbij. Ik dacht: ik moet iets. Toen ben ik heel hard gaan schreeuwen waarop de Hooglanders achteruit liepen. Daarna heb ik een sprintje naar het toegangshek getrokken en zo ben ik weggekomen."



Als boerenzoon is Michiel wel gewend om met runderen om te gaan, maar dit incident heeft hem wel aangegrepen. Hij kwam Corina Karssies tegen die iets soortgelijks heeft meegemaakt. Zij was in december op pad met haar man en hond. "De kudde is daar wel vaker, maar ik heb nog nooit oog in oog gestaan met een agressieve Schotse hooglander. Deze keer wel."



De stier kwam op Corina af, haar man stond met de hond een eindje van haar af. "Hij achtervolgende mij en kwam op me af. Het kwijl vloog in het rond. Ik ben achter een boom gaan staan en toen hij op mij af kwam ben ik snel achter hem gaan lopen zodat hij mij niet meer zag. Toen kon ik weg komen."



De angst zit er goed in bij Corina. "We lopen nooit meer ons wekelijkse rondje in dit gebied. Deze ervaring heeft er goed ingehakt."



Het Drents Landschap neemt de incidenten hoog op. "We hebben slechts één melding over een Schotse Hooglander binnengekregen maar we nemen dit uitermate serieus. We gaan nader onderzoek doen. Wellicht is er iets aan de hand met die stier." Michiel Luchtenberg is duidelijk: "Ze moeten het gebied dicht doen voor bezoekers want het is gewoon levensgevaarlijk!"

