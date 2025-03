Compensatie voor klanten Chinees restaurant na plassen in hotpot

Een van China's grootste restaurantketens gaat duizenden klanten terugbetalen, nadat beelden waren opgedoken van een jonge man die op een tafel stond te urineren in een zogeheten hotpot. Dat gebeurde bij een filiaal van Haidilao in Shanghai.



Een hotpot is een pot kokende bouillon waarin bijvoorbeeld vlees en groenten worden gegaard. De clip, die vorige maand werd gefilmd, zorgde voor grote verontwaardiging op sociale media. Mensen uitten hun woede en afschuw over de schaamteloze schending van de voedselveiligheid bij een van de populairste restaurantketens van het land.



Haidilao staat in China bekend om zijn verse stukjes vlees, verrukkelijke bouillon en vriendelijke service. De keten heeft zich de afgelopen jaren internationaal uitgebreid, met vestigingen in onder meer de Verenigde Staten, Japan en Groot-Brittanniƫ.



Het restaurant zei dat het compensatie zou aanbieden aan klanten die meer dan 4100 bestellingen hadden geplaatst bij de vestiging tussen 24 februari en 8 maart. De politie in Shanghai meldde dat twee zeventienjarigen in tijdelijke hechtenis zijn gezet na het incident.

