48 tons kraanwagen rijdt over 12 tons brug

Een kraanwagen van 48 ton heeft geprobeerd over de vlotbrug in Burgerbrug te rijden. Het maximale gewicht dat de vlotbrug kan dragen, is 12 ton.Door deze actie zijn de hefbomen van de vlotbrug doorgeknapt. De vlotbrug is afgesloten voor verkeer. Ook scheepvaart kan niet passeren. Hoelang dit gaat duren, is nog niet bekend.Onlangs werd bekend dat de vlotbruggen opnieuw in onderhoud gingen vanwege geregelde storingen. Ook was er in december overlast door de speakers van deze vlotbrug.