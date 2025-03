Wetenschappers ontwikkelen bananen die niet bruin worden na het schillen

Het in Engeland gevestigde bedrijf Tropic heeft de genetische eigenschappen van bananen zodanig aangepast dat ze tot wel 24 uur na het schillen geel en stevig blijven. Zelfs wanneer de banaan in plakjes wordt gesneden, behoudt deze zijn frisse uiterlijk en consistentie.



De wetenschappers hebben hun pijlen gericht op de enzymen die verantwoordelijk zijn voor het bruiningsproces. Door de genen te deactiveren die het enzym polyfenoloxidase produceren, blijft de banaan er aanzienlijk langer appetijtelijk uitzien. Na een etmaal vertoont de vrucht nog altijd 30 procent minder verkleuring dan een gewone banaan.



De smaak, geur en textuur van deze innovatieve banaan blijven volledig intact; alleen het bruiningsproces is sterk vertraagd. Dit opent nieuwe deuren voor de bananenmarkt, bijvoorbeeld in kant-en-klare fruitsalades of gesneden fruitproducten.



Belangrijk om te vermelden is dat deze techniek verschilt van genetische modificatie. In plaats van genetisch materiaal aan de bananen toe te voegen, worden er specifieke aanpassingen gemaakt aan bestaande genen binnen de banaan zelf.



De aangepaste bananen zullen later deze maand al verkrijgbaar zijn in verschillende landen, waaronder de Filipijnen, de Verenigde Staten, Colombia, Honduras en Canada. Europese bananenfans moeten helaas geduld hebben, aangezien de verkoop van dergelijke producten momenteel nog verboden is in de Europese Unie.



Bananen die langer groen blijven

Naast deze innovatie werkt Tropic ook aan een manier om het rijpingsproces van bananen te vertragen. Dit kan voedselverspilling drastisch verminderen, want voor elke ton bananen die de winkelschappen bereikt, worden er momenteel twee ton weggegooid.



Het bedrijf ontwikkelt tevens bananensoorten die resistent zijn tegen verschillende ziektes. Dit is van cruciaal belang, aangezien diverse bananensoorten al zijn uitgestorven door ziekteverwekkers. Aangezien bananen geen zaden produceren en niet op dezelfde manier kunnen worden gekweekt als bijvoorbeeld appelen of peren, is deze technologische doorbraak essentieel voor het voortbestaan van de vrucht.

