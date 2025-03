Inwoners Haarlemmermeer verbaasd nu gemeente na decennia gaat handhaven

In de Haarlemmermeer snappen ze er niks van. Het lijkt er op dat de gemeente na decennialang te hebben gedoogd, ineens gaat handhaven op allerlei onroerende zaken zoals trappetjes of schuurtjes in tuinen of groentekassen.



'Burgertje pesten', zo klinkt het morrend onder de bevolking. Zo moet de familie Van Rijn uit Lijnden een 25 jaar oude metalen trap en een fietsenschuurtje weghalen voor 17 maart en de familie Salentijn uit Nieuw-Vennep is berispt omdat een 35 jaar oude groentekas maar liefst 2 vierkante meter te groot is.



"Onze kas die er al sinds eind jaren 80 van de vorige eeuw staat, blijkt nu 2 vierkante meter te groot te zijn. Dat begon met een dwangsom van 11.000 euro en er loopt nu nog een zaak bij de Raad van State", vertelt familie Salentijn. "Het is allemaal begonnen toen we nieuwe buren kregen. Die hebben geklaagd bij de gemeente en toen kwamen ze kijken."



Maar volgens de gemeente Haarlemmermeer kunnen de ambtenaren niet anders dan ingrijpen: "Onze handhavers lopen niet speurend door de gemeente. Als er een handhavingsverzoek wordt gedaan, moeten wij daar op acteren."

Na zoveel jaar is er toch sprake van gewoonterecht.

