Man ramt winkelpand na poging diefstal van een auto

Een 34-jarige Rotterdammer heeft vrijdag geprobeerd een auto te stelen terwijl er nog een persoon in de auto zat op de bijrijdersstoel.

Na een worsteling in de auto is de auto tegen de pui van een winkelpand op het Mia van IJperenplein tot stilstand gekomen. De man is overmeesterd door omstanders en vastgehouden tot de politie hem kon aanhouden.



Nabij het Mia van IJperenplein verliet vrijdagmiddag om ongeveer half zes een vrouw even haar auto om een winkel te bezoeken. Haar bijrijder wachtte in de auto op de bijrijdersstoel. Terwijl de vrouw in de winkel was, stapte een man in de auto op de bestuurdersstoel en reed weg met de auto. Er ontstond een worsteling in de auto tussen de verdachte en de man op de bijrijdersstoel. De auto reed de stoep op en kwam tegen een winkelpand tot stilstand. Niemand raakte gewond.



Omstanders schoten te hulp om de verdachte te overmeesteren en vast te houden tot de politie hem kon aanhouden. Het gaat om een 34-jarige Rotterdammer van onbegrepen gedrag waar de politie al eerder meldingen over heeft gehad.

Reacties

02-03-2025 09:42:24 Mamsie

Sleutel nog in het contactslot en misschien heeft ze de motor ook nog laten draaien....

02-03-2025 10:12:54 Buick

Quote:

van onbegrepen gedrag

Dat is een nieuwe term.

Maar ik begrijp het wel .

02-03-2025 10:44:35 allone

Ongewenst gedrag

Ongepast gedrag

Ongeremd gedrag en

Onbegrepen gedrag…

02-03-2025 10:57:52 allone

Om van onbesproken gedrag maar niet te spreken….

