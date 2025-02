Peperduur gouden toilet blijkt razendsnel gestolen met behulp van moker

Dieven zijn er met behulp van een moker in geslaagd om in slechts vijf minuten een loodzwaar gouden toilet ter waarde van 2,8 miljoen pond (3,4 miljoen euro) te stelen.Dat bleek in een Britse rechtbank tijdens behandeling van de kunstroof uit Blenheim Palace, het landhuis in Oxfordshire waar Sir Winston Churchill werd geboren. De dieven verkregen het object door in twee gestolen voertuigen, een Isuzu-truck en een VW Golf, het terrein te betreden.De aanklager zegt over de werkwijze van de rovers: ,,Ze reden over een veld, liepen de trap op en sloegen een raam in. Ze wisten precies waar ze heen moesten, braken de houten deur naar het hokje waar het toilet volledig op aangesloten was, verwijderden het object met geweld - waardoor er water uit de leidingen stroomde - en reden weg.” De moker lieten ze achter.Al met al blijken de dieven slechts vijf minuten in het gebouw te zijn geweest, aldus de aanklager volgens Sky News. ,,Het is duidelijk dat zo’n gedurfde aanval niet mogelijk zou zijn geweest zonder veel voorbereiding.” Het misdrijf werd ontdekt door de enorme lekkage die ontstond.De aanklager vertelde tijdens de zitting ook dat de twee mannen binnen enkele dagen na de inval ‘auto’ gebruikten als codewoord voor het gestolen goud, en dat er contact werd gemaakt met een juwelier uit Hatton Garden, nabij Londen, om het object te slijten.Het 18 karaats gouden toilet, een kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, functioneerde volledig bij de tentoonstelling in Blenheim Palace, voordat het in september 2019 werd gestolen. Eerder stond het museumstuk in het Guggenheim Museum (zie afbeelding) Het kunstobject getiteld America weegt ongeveer 98 kilogram en is verzekerd voor de prijs van 6 miljoen dollar (5,7 miljoen euro), vertelde de aanklager aan Oxford Crown Court in de stad Oxford. Op het moment van de diefstal werd aangenomen dat alleen al het goud op zichzelf ongeveer 3,4 miljoen euro waard was.Verdachte Michael Jones (39) uit Oxford pleit niet schuldig aan het stelen van het kunstwerk. Een andere verdachte, James Sheen (40) uit Wellingborough, heeft vorig jaar wel bekend. Twee andere mannen van 36 en 41 jaar ontkennen nog altijd ten stelligste hun deelname aan het doorsluizen van crimineel verkregen goederen in deze zaak.