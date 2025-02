Gestolen tekening uit Friese kerk na jaren weer terecht

Een tekening van 150 jaar oud, die vijf jaar geleden was gestolen uit de kerk van het Friese Menaldum, is weer terecht. Kunstdetective Arthur Brand heeft de tekening teruggebracht.Het gaat om een tekening uit 1860 van het orgel in de kerk. De tekening hing lange tijd in een van de kerkzalen, tot hij in 2020 verdween. Hoe Brand precies aan de tekening is gekomen, houdt hij in het midden. Hij vertelt dat hij onlangs werd benaderd door een onbekend iemand die zei een tekening te bezitten van een kerkorgel."Een tekening die kwijt was. Dat is natuurlijk een eufemisme voor iets anders", zegt Brand tegen de lokale omroep Zilt. Volgens Brand wilde de persoon "schoon schip maken" en werd hij gevraagd of hij ervoor kon zorgen dat het werk weer bij de kerk terecht zou komen. "Dan zeg je uiteraard: ja."De kerk van Menaldum is blij dat de tekening weer terug is. Johannes Vogel van de kerk zegt dat de kunstdetective afgelopen zaterdag ineens in de kerk stond met een onverwachts cadeau. "Hij vroeg: 'Heeft u een idee?' Nou, ik wist het meteen. Het was de tekening van het orgel, die enkele jaren terug is verdwenen. Daar moest hij om lachen, want zo was het ook."Wie de tekening in eerste instantie heeft gestolen, blijft onduidelijk. Daar wil Vogel ook niet over speculeren. "Wie het ook gedaan heeft, wat ons betreft is het vergeten en vergeven."Volgens Brand komt het vaker voor dat hij wordt benaderd door mensen met spijt. Zo werd in 2022 een reliekschrijn bij hem afgeleverd waarin twee buisjes met het bloed van Jezus Christus zouden zitten. De gouden kist was een maand eerder uit een kathedraal in Frankrijk gestolen."Of het nou zo'n groot relikwie is met het bloed van Christus, of een orgeltekening uit de kerk van Menaldum, je weet dat je mensen een plezier doet", aldus Brand.