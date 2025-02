Datalek van jewelste: medische gegevens gevonden op rommelmarkt

Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk, maar dát er iets mis is gegaan met het correct vernietigen van gevoelige medische gegevens op harde schijven uit omgeving Delft, Houten en Utrecht is wél duidelijk: de 62-jarige Robert Polet uit Breda tikte op een rommelmarkt net over de grens in België namelijk een aantal gegevensdragers op de kop die volstaan met persoonlijke informatie, apotheek- en huisartsgegevens en BSN.



De Brabander, die zelf vaak aan de slag gaat met computers, vertelt tegenover zijn regionale omroep dat hij niet wist wat hij zag toen hij de schijven controleerde. Hij tikte ze tijdens een toevallige stop op vliegveld Weelde (net over de grens bij Baarle-Nassau) op de kop. Vijf stuks van elk 500 gigabyte "voor vijf euro bij een buitenlandse meneer".



Robert kan de extra schijfruimte goed gebruiken voor het opslaan van foto's. Thuisgekomen controleert hij ze en schrikt hij zich een hoedje: ze staan vol met medische gegevens uit 2011 tot 2019, met adressen uit Utrecht, Houten en Delft. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg gezien hij nog maar twee HDD's doorgespit heeft.



In totaal heeft hij er namelijk nog 13 liggen die nog bekeken kunnen worden; hij is direct na zijn ontdekking teruggereden naar de markt om de schijven die hij niet gekocht had snel aan te schaffen. Robert weet niet hoe de verkoper aan ze is gekomen want "daarvoor is mijn Arabisch te gebrekkig”, zegt hij gekscherend.



Met die 10 aankopen heeft hij er in totaal nu 15 liggen. Omroep Brabant heeft een deel van de documenten ingezien. Ze stellen dat daarin gegevens van patiënten, welke medicijnen zijn uitgeschreven, geboortedatums, adressen en Burgerservicenummers (BSN) te lezen zijn.



Polet trok aan de bel bij een getroffen zorgorganisatie uit de provincie Utrecht. Die organisatie stelt dat de gegevens afkomstig zijn van Nortade ICT Solutions, een inmiddels failliet bedrijf uit Breda dat software leverde voor de zorgsector. Een deskundige zegt tegen de omroep dat de harde schijven mogelijk onderdeel waren van een gedwongen verkoop na het faillissement. In zulke gevallen zouden de schijven eigenlijk vernietigd moeten worden, maar soms worden ze alsnog verkocht om schuldeisers deels te compenseren.



Polet heeft inmiddels ook andere zorginstellingen en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gebracht van het datalek.

