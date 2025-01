Astronomen vergissen zich: nieuw ontdekte asteroïde blijkt Tesla van Elon Musk

Een mysterieuze asteroïde blijkt niets minder dan de Tesla-auto te zijn die Elon Musk jaren geleden als pr-stunt de ruimte in schoot. Ongemakkelijk voor het Amerikaanse Minor Planet Center, dat de blunder toegaf.Het ‘gesteente’ kreeg de naam ‘2018 CN41', maar nog geen zeventien uur later werd dat bericht weer ingetrokken. Het was een vergissing. De Amerikaanse wetenschappers hadden de hele tijd Musks auto gevolgd.De Roadster werd jaren geleden op een draagraket de ruimte ingestuurd en kwam nu vrij dicht bij de aarde. Op minder dan 240.000 kilometer om precies te zijn. Dat is dichterbij dan de maan, dus zulke objecten worden voor de veiligheid in de gaten gehouden.De verwarring legt een groter probleem bloot in de astronomie: het onvoldoende monitoren van kunstmatige objecten in de ruimte. Jonathan McDowell, astrofysicus bij het Center for Astrophysics, waarschuwt dat zulke vergissingen veel geld kunnen kosten.,,In het ergste geval spendeer je een miljard aan de lancering van een ruimtesonde om een asteroïde te bestuderen en besef je pas dat het geen asteroïde is als je er bent", aldus McDowell in het blad Astronomy.