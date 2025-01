Carnivore man eet acht maanden alleen dierlijke producten en bezwijkt bijna

Een man uit Florida die acht maanden lang een zogeheten ’carnivoor dieet’ had gevolgd, heeft zich in een ziekenhuis in Tampa gemeld met heftige bijwerkingen.



Zijn dieet bevatte vooral grote hoeveelheden rood vlees en kaas - "dagelijks hamburgers", merkten de artsen op - en hij at vaak hele stukken boter. Hij volgde dit dieet ongeveer acht maanden voordat de "gelige knobbeltjes" begonnen te verschijnen. Toen besloot hij eindelijk medische hulp te zoeken.



Het zorgteam van de patiënt ontdekte dat zijn cholesterolgehalte hoger was dan 1000 mg/dL toen hij zich liet behandelen. Dat is vijf keer hoger dan gezond is en kan leiden tot allerlei (dodelijke) ziektes.



De patiënt, bij wie uiteindelijk xanthelasma werd vastgesteld, zei dat de gele knobbeltjes geen pijn deden. Hij zei ook dat zijn vetrijke dieet hem hielp gewicht te verliezen en voegde eraan toe dat hij "meer energie en een verbeterde mentale helderheid" had ervaren.

25-01-2025 10:11:21 Desperado

Selectieve titel. Zullen de veganisten blij mee zijn.

25-01-2025 12:15:43 BatFish

Hij zei ook dat zijn vetrijke dieet hem hielp gewicht te verliezen en voegde eraan toe dat hij "meer energie en een verbeterde mentale helderheid" had ervaren. Welke dwaas denkt dat dit gezond is? Meer mentale helderheid??? Hij is kennelijk erg goed in zichzelf bedonderen...

