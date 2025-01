Huang weigerde bod van 200.000 euro, maar heeft nu spijt: woning helemaal omgeven door snelweg

Een Chinese huiseigenaar weigerde te verhuizen voor de aanleg van een nieuwe snelweg in Shanghai. Het resultaat? Een weg die nu letterlijk om zijn huis heen is gebouwd. Hoewel de snelweg nog niet eens in gebruik is, heeft Huang nu al spijt van zijn beslissing.Ondanks een bod van omgerekend 200.000 euro en de mogelijkheid om naar een andere plek te verhuizen, weigerde Huang Ping zijn huis in Jinxi, ten zuidwesten van Shanghai, te verlaten. In plaats daarvan werd er letterlijk een snelweg om zijn woning heen gebouwd. Nu staat zijn huis in een stofwolk en is het helemaal ommuurd.De lokale bevolking noemt hem inmiddels de ‘sterkste nagelhuiseigenaar van China’. Toch moeten Huang en zijn kleinzoon dagelijks naar het stadscentrum om te ontsnappen aan het constante bouwlawaai. Hoewel zijn huis een trekpleister is geworden voor nieuwsgierige bezoekers, heeft Huang spijt van zijn besluit. ,,Als ik de tijd kon terugdraaien, had ik de voorwaarden geaccepteerd. Het voelt alsof ik verkeerd heb gegokt. Ik heb er toch een beetje spijt van.”Huang maakt zich ook zorgen over de overlast zodra de snelweg naast zijn woning in gebruik genomen wordt. Het lawaai en de trillende muren geven hem nu al een voorproefje van wat hij kan verwachten als de weg straks in het voorjaar wordt geopend.Het is niet de eerste keer dat er in China een hoofdweg rond een huis wordt aangelegd. Huizen zoals die van Huang waar bewoners uit weigeren te vertrekken, worden vaak ‘dingzihu’ of ‘nagelhuizen’ genoemd. Deze ‘nagelhuizen’ zijn uitgegroeid tot een krachtig symbool van verzet tegen de razendsnelle groei van het land. Toch weten deze protesten de bouwwoede niet te stoppen.