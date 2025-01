Kortingsstickers plakken komt assistent-manager supermarkt duur te staan

Een 30-jarige supermarktmedewerker ging iets te frivool om met het plakken van kortingsstickers, om op die manier goedkoop garnalen en pakken ijs te kopen. De man ging herhaaldelijk de fout in en dat komt hem duur te staan.



Niet alleen is hij op staande voet ontslagen door zijn werkgever. Hij moet zijn voormalige werkgever - een Duitse supermarktketen - ook nog een schadevergoeding betalen. Dit bedrijf, dat niet bij naam in het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland wordt genoemd, ontsloeg de man op 14 augustus op staande voet.



Het ontslag kwam niet uit de lucht vallen. De man had een week daarvoor al een mondelinge waarschuwing gekregen. Dat was na een controle door een leidinggevende of het personeel zich wel hield aan de regels voor het met korting kopen van artikelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstrijkt.



Het draait daarbij om zogeheten VMN-producten: Verspil Mij Niet, een initiatief van de supermarkt tegen voedselverspilling. Om te voorkomen dat er misbruik van gemaakt zou worden, waren er strenge regels voor het kopen van dit soort producten door medewerkers. Ze mochten dit bijvoorbeeld niet in hun pauze kopen en - net als normale klanten - ook maar twee stuks per dag.



Niet op de hoogte van de regels

Bij de controle op 8 augustus bleek dat de man - geboren in 1994 - op maar liefst vijf dagen de regels voor het kopen van VMN-producten had overtreden. Dat leverde hem dus een reprimande op, omdat de man zei dat hij niet op de hoogte was van de regels.



Een week later ging die vlieger niet meer op. De man kocht op 6 augustus in één keer 5 producten met zo'n kortingssticker. Het ging om drie pakken garnalen en twee pakken ijs. Op camerabeelden was te zien hoe de man in zijn dagelijkse kloffie de supermarkt binnenkomt, keurig een winkelmandje meeneemt en de producten uit de koeling haalt.



Vervolgens loopt hij naar het kantoor van de winkel en pakt daar de stickers uit de kluis. Die plakt hij op de producten, om ze daarna netjes af te rekenen. Na het zien van de deze beelden ontslaat de manager de assistent supermarktmanager op staande voet.



De man stapte naar de rechter om dit aan te vechten, maar dat was kansloos. Zijn verweer dat hij wel eens vaker buiten de regels om VMN-producten had gekocht, ging niet op. In die gevallen ging het onder meer om producten die al waren afgeschreven.



De man kon in ieder geval niet bewijzen dat hij in privétijd kortingsstickers mocht plakken op producten die helemaal niet tegen de houdbaarheidsdatum aanzaten, en dus niet voor korting in aanmerking kwamen. Kortom: het ontslag op staande voet is terecht.



En daarom heeft de supermarkt recht op een schadevergoeding. Die is net zo hoog als het salaris dat de man nog had gekregen als zijn arbeidscontract op een normale manier was beëindigd. Het gaat om 2810 euro. Daarbovenop moet de man ook de juridische kosten van zijn voormalige werkgever betalen, van 949 euro.

Reacties

19-01-2025 17:14:41 DrZiggy

Administrator



S Dat is altijd het gevaar met dit soort dingen. Je moet heel veel producten met korting afrekenen voor het zelfs na gepakt te worden nog winstgevend is. Nog los van het verliezen van je baan.



Als je iets duizenden keren succesvol moet doen voor een paar euro, dan kan je het beter laten.



En dat is nog los van morele bezwaren natuurlijk.

19-01-2025 17:37:47 allone

Oudgediende



: om voor een paar euro je baan te verliezen en straf te moeten betalen is idd “een beetje dom”



