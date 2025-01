18-01-2025 15:37:08

Die dokter heeft dus helemaal geen onderzoek gedaan en gewoon aangenomen dat ze iets dat wat de verklaring kon zijn.Ik had toch beter verwacht in Italië.Geen pasta of brood meer eten in Italië is toch een groot probleem denk ik, maar natuurlijk wel te doen.Ik hoop dat de baby gezond is, want ze had dus toch wel iets waargenomen, dikke buik, en misselijkheid. Ook vind ik het vreemd dat de baby niet bewoog. Of zij moest zo hard werken dat ze er geen erg meer had door vermoeidheid.