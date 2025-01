Russen blazen per ongeluk eigen raketsysteem op

Het Russische leger heeft zichzelf weer eens in de vingers gesneden. In een poging een vermeend Oekraïens luchtafweersysteem uit te schakelen, bliezen Russische troepen onbedoeld hun eigen Noord-Koreaanse raketsysteem op. Dit onthullen militaire bloggers, die aanvankelijk trots meldden dat ze een westers wapensysteem hadden vernietigd.



Volgens de Oekraïense militair en politiek analist Kovalenko gaat het om een luchtdoelraket die Noord-Korea in alle stilte naar Rusland heeft verscheept. Dit soort leveringen zou volledig buiten het blikveld van Westerse en Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten plaatsvinden. "Extreem alarmerend", noemt Kovalenko deze geheime samenwerking tussen Moskou en Pyongyang. Het maakt eens te meer duidelijk dat er toeleveringsroutes bestaan waar niemand zicht op heeft.



De fatale fout zou zijn gemaakt door een Russische dronebestuurder, die dacht dat hij een westers luchtafweersysteem onder vuur nam dat door Oekraïense troepen werd ingezet. Maar in werkelijkheid betrof het een Noord-Koreaans systeem dat door Russische militairen werd gebruikt. Het Oekraïense medium Militarnyi meldt dat de vorm en het silhouet van het Noord-Koreaanse systeem opvallend veel lijken op de westerse wapensystemen die Oekraïne in de regio gebruikt, wat de vergissing zou kunnen verklaren.



Russische luchtverdediging onder druk

Kovalenko trekt harde conclusies uit dit incident. "Dit suggereert dat Rusland een probleem heeft met luchtverdediging. Hoewel we dit al weten, ontbreekt het (de Russische strijdkrachten, red.) aan luchtverdedigingssystemen en dit is nu een van de meest catastrofale tekortkomingen."



De situatie onderstreept volgens Kovalenko hoe afhankelijk Rusland is van Noord-Korea om de gaten in zijn defensie te dichten. "Rusland vraagt Noord-Korea om precies datgene waar het land het meeste gebrek aan heeft en deze voorraden weerspiegelen de moeilijkheid om verliezen aan te vullen. Eerst granaten – een granatenhonger –, toen vlees – een tekort aan personeel, toen artillerie, ballistische raketten en nu luchtverdediging", somt hij op.



Noord-Koreaanse troepen als kanonnenvoer

De steun van Noord-Korea beperkt zich niet tot het leveren van wapens. Volgens berichten zijn inmiddels al meer dan 10.000 Noord-Koreaanse troepen naar Rusland gestuurd om te helpen in de oorlog tegen Oekraïne. Deze troepen worden vooral ingezet in de Russische regio Koersk, waar Oekraïne terrein heeft gewonnen.



De inzet van Noord-Koreanen op het slagveld verloopt echter niet bepaald succesvol. Volgens Zuid-Koreaanse media zouden al 3.000 Noord-Koreaanse soldaten zijn uitgeschakeld, hetzij door verwondingen, hetzij door overlijden. Dit roept vragen op over de effectiviteit van deze militaire samenwerking – en over de bereidheid van Pyongyang om soldaten te blijven sturen naar een strijd die steeds meer slachtoffers eist.

