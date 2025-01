Rechtbank verklaart huwelijk nietig omdat bruid dacht dat het om Instagram-stunt ging

Schijn en werkelijkheid, het wordt steeds lastiger om te onderscheiden. Een vrouw dacht dat het huwelijk met een man die ze nog niet lang kende een foto-opp voor Instagram was. Maar dat was het niet.



Het stel, dat in Melbourne woont, was van plan om naar Sydney te gaan voor een vakantie. Toen ze daar aankwamen, vroeg de man haar ten huwelijk en nodigde haar uit voor een volledig trouwfeest twee dagen later, waar iedereen witte kleding zou dragen. Zonde. Omdat de vrouw al eerder naar een soortgelijk feest was geweest, stemde ze toe. Ze droeg echter geen trouwjurk en tot haar verbazing was ze de enige in het wit.



Toen ze hiernaar vroeg, vertelde haar vriend dat het een nepbruiloft was, bedoeld om zijn volgers op Instagram te vergroten.De vrouw was overtuigd door zijn uitleg en werd onderdeel van deze 'prank wedding'.



De bruidegom was een ​​influencer op sociale media – een bewering die hij ontkent, maar hij gaf wel toe meer dan 17.000 volgers op Instagram te hebben. De vrouw zei dat ze dacht dat huwelijken alleen legaal waren als ze door een rechtbank werden voltrokken. Haar vriend vertelde haar dat ze niet legaal kon trouwen zonder een kennisgeving van voornemen om te trouwen in te dienen, volgens de gerechtelijke documenten. Gerustgesteld ging de vrouw door met de ceremonie.



Ze vertelde de rechtbank dat ze het prima vond om mee te spelen, omdat de bruidegom haar had verteld dat hij iedereen voor de video had kunnen gebruiken. Maar hij wilde haar. Volgens de gerechtelijke documenten was er geen familie of vrienden van de bruid aanwezig. De enige aanwezigen waren een fotograaf en een vriend van de fotograaf.



De vrouw vertelde de rechtbank dat ze ‘woedend’ was toen ze er achter kwam dat het huwelijk echt was en dat het tot stand was gekomen omdat de man asiel aanvroeg. De man betwist dat en zei dat ze samenwoonden voordat ze trouwden. De vrouw ontkende dit.



De bruidegom vertelde de rechtbank dat hij al in november met het plannen van de bruiloft was begonnen en dat zijn wederhelft zelf haar handtekening had gezet.



Rechter Joshua Wilson zei het onbegrijpelijk te vinden dat een stel zich eind december verlooft en twee dagen later trouwt. Hoewel de rechter erkende dat impulsieve huwelijken kunnen plaatsvinden, wees hij erop dat er al een maand voordat de man de vrouw ten huwelijk had gevraagd, een trouwambtenaar was ingehuurd.



Hij concludeerde dat de vrouw aan de huwelijksceremonie deelnam in de veronderstelling dat het een stunt was voor sociale media en oordeelde dat er geen sprake was van een wettelijk geldig huwelijk.

