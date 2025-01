Kamerlid achtervolgt jagende royals op mountainbike

Eerste Kamerlid Niko Koffeman (Partij voor de Dieren) spreekt in een recente aflevering van de podcast Van Start tot Ster van Onderneming.nl over zijn strijd tegen de koninklijke jacht. Koffeman is mede-oprichter van De Vegetarische Slager en zet zich al jarenlang in voor het terugdringen van de jachtpraktijken van het Nederlandse koningshuis. En met succes: volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is het aantal jachturen van koning Willem-Alexander inmiddels beperkt tot slechts vier uur per jaar. Maar voor Koffeman is dat niet genoeg. “Die vier uur moeten naar nul,” stelt hij resoluut.



Koffeman en een groep medestanders zetten alles op alles om aandacht te vragen voor de hofjacht. “Iedere keer dat we horen dat de koning gaat jagen, springen we op onze mountainbikes en volgen we het jachtgezelschap,” vertelt hij. “We blijven binnen de wet en zoeken een route die zij kruisen, maar het gezelschap vindt het duidelijk ongemakkelijk. Jagen is iets wat ze liever achter gesloten deuren doen.”



De actievoerders hebben hun strijd al flink teruggebracht naar het hart van de koninklijke jachtgebieden. Voorheen was het een rit van anderhalf uur om het koningshuis te confronteren, maar inmiddels woont Koffeman dichterbij en is hij altijd klaar om in actie te komen. “Het lukt niet altijd om hen te treffen, maar iedere keer dat we er wel zijn, maken we het lastiger voor hen.”



De argumenten die vaak door jagers worden aangevoerd, zoals dat de jacht nodig zou zijn om populaties dieren onder controle te houden, veegt Koffeman resoluut van tafel. “De komst van de wolf in Nederland bewijst dat we geen menselijke jacht nodig hebben. De wolf eet enkel zwakke en zieke dieren en zorgt op die manier voor een gezonde balans in de natuur.”



Hij wijst erop dat de discussie over wolven vaak is gebaseerd op misinformatie. “Mensen klagen dat wolven schapen doden, maar mensen zelf eten jaarlijks 675.000 schapen. De wolf eet er minder dan tweeduizend per jaar en richt zich meestal op edelherten, reeën en wilde zwijnen. Problemen met schapen ontstaan alleen als ze niet goed worden omheind, terwijl dat volgens de wet verplicht is.”



Koffeman hoopt dat het koningshuis zijn voorbeeldfunctie oppakt en de jacht volledig achter zich laat. “We leven in een tijd waarin duurzaamheid en respect voor de natuur centraal staan. De jacht is niet alleen achterhaald, maar ook schadelijk voor het ecosysteem. Als zelfs de koning ermee stopt, is dat een krachtig signaal aan de rest van Nederland.”



Met zijn acties wil Koffeman meer aandacht vragen voor de rol van de natuur in het herstellen van balans. “De jacht is een praktijk uit het verleden. Als we de natuur haar werk laten doen, bijvoorbeeld door de wolf zijn plek te gunnen, kunnen we terug naar een gezonde en duurzame balans. Mijn doel is dat die laatste vier jachturen van de koning ook verdwijnen, zodat we echt kunnen spreken van een koninklijk voorbeeld voor een groener Nederland.”

