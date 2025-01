Tesla-rijders plakken massaal deze anti-Musk-sticker achter op hun auto

Ooit was een Tesla een auto waarmee je gezien wilde worden. Je toonde er niet alleen mee aan dat je veel geld hebt - de auto's zijn peperduur - maar ook dat je begaan bent met het milieu. Je rijdt immers elektrisch.



Sinds Elon Musk is doorgedraaid ligt dat anders: er is veel Tesla-schaamte. Daarom zijn er nu bumperstickers waarmee je kunt laten zien dat je geen fan bent van de extreemrechtse engerd.



Matthew Hiller, eigenaar van Etsy-shop Mad Puffer Stickers op Hawaï, verkoopt de stickers, vertelt hij aan Heatmap. Zijn eerste exemplaar ging viraal met de tekst: ‘Ik kocht deze voordat we wisten dat Elon gek was’. Hij heeft al zeker 10.000 stickers verkocht.



Er zijn inmiddels ook allerlei varianten, zoals: ‘I bought a Tesla, not an Elon’, ‘Where is the Stop Elon button?’ en ‘Fck ELN’.

Reacties

13-01-2025 16:56:19 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.484

OTindex: 55.696

Ik denk dat Musk alvast aan het lobbyen is om president te worden na die idioot die nu bijna weer aan de macht is.

13-01-2025 18:43:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.099

OTindex: 28.593

Als al die mensen die het allemaal zo beter weten dan de heer Musk eerst een behoorlijk betaalsysteem voor internet op poten zetten (PayPal), dan een gerenommeerd automerk uit de grond stampen (Tesla) en vervolgens complete raketindustrie op poten zetten (Space-X), als ze dat voor elkaar gebokst hebben, hebben ze recht van spreken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: