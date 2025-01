Duitse marechaussee houdt vrouw aan met 90 kilo Dubai-chocolade in koffers

Op het vliegveld van Hamburg heeft de Duitse marechaussee een vrouw betrapt die met 90 kilo aan 'Dubai-chocolade' het land binnen probeerde te komen. Zij wilde de importheffingen ontlopen en hoopte volgens de douane geld te verdienen met het handeltje.



De vrouw werd al vorige maand tegengehouden, maar de Duitse marechaussee maakte het nieuws gisteren bekend.



De 33-jarige vrouw probeerde in totaal 460 chocoladerepen van 200 gram het land binnen te krijgen. Ze had ze meegenomen in drie verschillende koffers. De marechaussee vond de chocolade in de koffers.



De 'Dubai-chocolade', een chocoladereep met pistachevulling, ging afgelopen zomer viral in Nederland. Toen de hype op zijn hoogtepunt was, kreeg chocolaterie De Bonte Koe 2000 bestellingen per dag binnen.



Bij miljoenen TikTok-gebruikers liep het water in de mond bij het zien van de Dubai-reep.

De vrouw zei dat ze 4,60 euro per chocoladereep had betaald. In Duitsland zijn de repen zo'n 25 euro per stuk waard, meldt Reuters. Door haar bagage niet aan te geven probeerde ze een paar honderd euro importbelasting te ontlopen, stelt de douane.



De vrouw is niet gearresteerd, maar moest de chocoladerepen wel inleveren. Ze mag kiezen of deze teruggaan naar het land van herkomst of vernietigd worden.



In Nederland lijkt Dubai-chocolade alweer iets aan populariteit te verliezen. Bij De Bonte Koe, dat op het hoogtepunt 2000 bestellingen per dag binnenkreeg, kwamen halverwege december nog 'maar' 8000 bestellingen binnen, vertelde chocolatier Amy Klein vlak voor kerst aan RTL Nieuws.



De Duitse vrouw is niet de eerste die probeert de repen een Europees land binnen te smokkelen. In Oostenrijk gebeurde dat ook al meerder keren.

