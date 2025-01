Overleden man (29) aangetroffen op begraafplaats

LEIDEN - In het water op begraafplaats Rhijnhof in Leiden is maandagmiddag een overleden man aangetroffen. Dat heeft de politie maandag gemeld. Dinsdag zegt de politie dat het gaat om een 29-jarige man die in Leiden verbleef.

De politie kan niet zeggen of het om een misdrijf gaat. Maandagmiddag arriveerden hulpdiensten rond 14.30 uur op de begraafplaats aan de Laan te Rhijnhof in Leiden. Het gebied was enige tijd afgezet met lint.

Reacties

09-01-2025 16:21:50 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.194

OTindex: 93.861

Praktisch

09-01-2025 18:49:09 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.918

OTindex: 3.187

Quote:

In het water op begraafplaats Hoe begraven zij daar hun overledenen? Hoe begraven zij daar hun overledenen?

