Na 15 jaar wordt lichaam vermiste Franse man gevonden op zolder van eigen huis

Een nogal lugubere vondst voor een Frans koppel dat hun huis renoveerde in het plaatsje Erstroff, vlak bij de Duitse grens in het noordoosten van het land. Daar trof het koppel vermoedelijk het lichaam aan van een man die al 15 jaar vermist was: de voormalige bewoner van het huis.



De 81-jarige Aloïs Iffly verdween in 2009 van de radar. De politie opende een onderzoek naar de verdwijning van de man en er werden uitgebreide zoekacties verricht, maar zonder resultaat. Tot nu toe, want volgens de lokale krant Le Republicain Lorraine vonden nieuwe bewoners van het huis van Iffly zijn lichaam. Zij kochten het huis na de dood van de vrouw van Aloïs.



Zij bleef nog tot haar dood in 2020 in het gebouw wonen. Hierna werd de woning te koop gezet, maar het duurde nog tot vorig jaar voordat de woning werd verkocht aan de huidige eigenaren. Zij besloten het gebouw te willen renoveren.



Tijdens die werkzaamheden werden de resten van het lichaam gevonden op een moeilijk te bereiken plek op de zolder van een klein bijgebouw. Het koppel was op zoek naar de bron van een lek toen ze de skeletresten aantroffen. Het is nog niet officieel bevestigd dat het daadwerkelijk om het lichaam van Aloïs gaat, maar alles zou daar wel op wijzen.



Volgens de eerste bevindingen zou het mogelijk om zelfdoding gaan, maar de exacte doodsoorzaak wordt momenteel nog onderzocht door de politie. De overblijfselen van het lichaam zijn overgebracht naar Straatsburg, daar wordt een autopsie verricht.

07-11-2024 12:26:43 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.990

OTindex: 23.766





Laatste edit 07-11-2024 12:26 Kennelijk hadden de nabestaanden het huis niet helemaal leeg geruimd???

07-11-2024 14:11:47 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.246

OTindex: 96.053

Het huis waarschijnlijk wel maar de kennelijk aanwezige bijgebouwen dus niet.

07-11-2024 17:07:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.954

OTindex: 93.301

Dan heeft die vrouw al die jaren niet geweten waar haar man gebleven was

07-11-2024 19:11:30 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.798

OTindex: 19.868

S Quote: De politie opende een onderzoek naar de verdwijning van de man en er werden uitgebreide zoekacties verricht, maar zonder resultaat.



Maar ze waren vergeten om op de zolder van een bijgebouw te kijken.

07-11-2024 19:16:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.590

OTindex: 28.568

@De Paus : Dan moeten ze met hun dikke lichaam de trap naar de zolder op. En dat is teveel moeite.

07-11-2024 19:38:06 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.798

OTindex: 19.868

S Dat doet mij denken aan die Belgische politieagent die meende dat hij geluiden hoorde komen uit de kelder van Dutroux, maar hij vond het niet nodig om daar een kijkje te gaan nemen.

