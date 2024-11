Arts onder vuur na gebruik van verkeerde voornaamwoorden voor patiënt

Er loopt momenteel een ombudsonderzoek naar de Zweedse arts in Stockholm.

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar een Zweedse arts in Stockholm. De arts gebruikte verkeerde voornaamwoorden voor een patiënt, wat volgens de klacht leidde tot 'initimidatie en persoonlijk ongemak'. De arts zou onbedoeld doorgaan met het gebruik van de niet-voorkeursvoornaamwoorden.



De arts zou de patiënt niet alleen de verkeerde voornaamwoorden hebben gebruikt in de medische dossiers, maar ook tijdens de persoonlijke gesprekken met de patiënt. Volgens het onderzoek zijn er in het medisch dossier van de patiënt verschillende benamingen gebruikt, waaronder ‘de patiënt’ en zijn naam. Echter, een aantal keer werd er een niet-voorkeursvoornaamwoord gehanteerd. De arts geeft aan dat dit 'intuïtief' gebeurde en niet bewust.



De patiënt meldde de klacht bij de Ombudsman voor Discriminatie, maar die constateert dat de klacht voornamelijk gebaseerd is op de beweringen van de patiënt. Er is geen aanvullend bewijs om te bevestigen dat de beweringen kloppen.

Reacties

06-11-2024 18:10:34 Grouse

Tjongejonge, de arts heeft een keer hij in plaats van zij gebruikt voor iemand die man is maar zich "indentificeert" als vrouw?

Get a life.

06-11-2024 18:43:31 Buick

@Grouse , de arts had moeten zeggen, mag ik even naar mevrouw haar piemel kijken.

06-11-2024 19:27:57 Grouse

Vroeger had je het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes.

Dat is uitgebreid met de bloemetjes en de bloemetjes, de bijtjes en de bijtjes.

Nog best overzichtelijk.

Maar toen kwamen de bijtjes die vroeger bloemetjes waren, de bloemetjes die zich bij voelden, en de bijtjes die zich als

bloemetjes identificeerden maar nog wel een angel hadden.



