Rokers nemen massaal pafbus richting Luxemburg voor goedkope peuken: ‘Hier betaal ik me scheel’

Hij is volgens de gebruikers goedkoop en goed georganiseerd: 'de pafbus’, ook wel de Winkelbus, die twee keer per maand afreist naar verschillende steden in Luxemburg om spotgoedkoop boodschappen te doen. Sinds de accijnsverhoging op sigaretten in april reizen steeds meer Nederlanders naar het buitenland voor een goedkoop pakje peuken.



Volgens de Nationale Smokkel Monitor is in het tweede kwartaal van dit jaar maar liefst 35 procent van de sigarettenpakjes in Nederland illegaal aangeschaft, en de meesten daarvan komen gewoon uit het buitenland.



Dit is mijn eerste keer, maar voor die prijs kan ik niet wegblijven. Hier betaal je twaalf euro voor een pakje, daar maar zes. Ik ben met de auto, dus ik kan er zo acht tot twaalf sloffen meenemen.



In Nederland betaal ik me scheel. De overheid maakt misbruik van mijn verslaving. Stoppen is voor mij lastig door mijn mentale gezondheid, dus ik blijf roken. In Luxemburg is het in elk geval betaalbaar.



"Nog goedkoper dan de pafbus is stoppen met paffen. Dat snapt Truus ook. 'Maar het is verslavend. Het lukt niet.' Hennie: 'Ik stop niet! Het is gewoon lekker.' Even later: 'Ik heb het wel geprobeerd hoor, maar het lukte niet. Ik krijg er stress van, stress is nog slechter dan roken.'''



"Roker Mier heeft wel een oplossing. Ze zegt: 'Zet me op een onbewoond eiland, dan lukt het wel om te stoppen. Ik snap niet dat je voor drank en drugs bij afkickkliniek Jellinek terecht kan, maar voor roken niet. Ik zou dat doen, als het kan.'''

04-11-2024 18:14:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.234

OTindex: 96.041

Het lijkt me best leuk om zo te winkelen maar dan wél voor levensmiddelen en zonder sigaretten. Helaas is Luxemburg voor levensmiddelen schreeuwend duur.



Ooit zijn we met een busreis meegeweest voor een boodschappenreisje naar het Franse Lille. Schitterende dag gehad,

04-11-2024 18:19:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.554

OTindex: 28.564

@Mamsie : Ik kom nog wel eens door Luxemburg om te tanken. Drank is ook een stuk goedkoper, dan neem ik gelijk één of twee flesjes mee.

04-11-2024 18:41:14 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.980

OTindex: 23.748

Quote:

Ik snap niet dat je voor drank en drugs bij afkickkliniek Jellinek terecht kan, maar voor roken niet. Er zijn zat programma's waar je voor rookverslaving terecht kunt. Er zijn zat programma's waar je voor rookverslaving terecht kunt.

04-11-2024 19:18:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.945

OTindex: 93.278

Quote:

De overheid maakt misbruik van mijn verslaving achossie achossie

