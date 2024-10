Elektrisch rijden straks alleen nog aantrekkelijk met eigen laadpaal en zonnepanelen

Elektrisch rijden wordt volgend jaar flink duurder. Voor particulieren is het na 1 januari 2025 financieel alleen nog aantrekkelijk als er thuis geladen kan worden en er zonnepanelen op het dak liggen. Dat meldt De Telegraaf zaterdag na een berekening samen met de ANWB.



Vanaf 2030 mogen er geen auto’s meer verkocht worden die op fossiele brandstof rijden. Dat betekent dat er meer elektrische auto’s moeten komen, zoals te zien is in bovenstaande video, maar is Nederland daar wel klaar voor?



Vanaf 2025 verdwijnt de aanschafsubsidie, de vrijstelling van de motorvoertuigenbelasting en bpm voor elektrische auto's. Dat maakt het voertuig een stuk duurder. Zelfs bij 60 procent thuisladen zijn de autokosten van zowel een gebruikte als een nieuwe elektrische auto tot enkele tientjes per maand hoger dan die van een hybride of benzine.



Alleen met veel thuisladen op eigen zonnestroom kan de elektrische auto op kosten concurreren met de verbrandingsmotor. Eigenaren van elektrische auto's doen er volgens een auto-expert van de ANWB verstandig aan om de eigen situatie door te rekenen.

