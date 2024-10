Vrouw hangt 7 uur lang ondersteboven tussen rotsen om gevallen telefoon

Een vrouw heeft in Australië zeven uur lang ondersteboven gehangen tussen rotsblokken, nadat ze probeerde haar telefoon te pakken te krijgen die in een drie meter diepe spleet was gevallen. Een groot team hulpverleners heeft de vrouw uiteindelijk weten te bevrijden door een rotsblok van 500 kilogram te verplaatsen.



"In de tien jaar die ik als ambulancemedewerker werk heb ik dit nog nooit meegemaakt, zei de gespecialiseerde reddingswerker Peter Watts tegen The Guardian. "Het was een uitdagende klus, maar het gaf enorm veel voldoening."



De vrouw van begin 20 kwam vast te zitten, toen ze eerst met haar hoofd tussen de rotsblokken gleed, in een regionaal gebied in de Australische staat New South Wales. De vrienden van de vrouw probeerden haar eerst een uur lang te redden, maar besloten de reddingsmedewerkers in te schakelen toen dit niet lukte.



Uiteindelijk bleek een uitgebreid team van 'multidisciplinaire' hulpverleners nodig te zijn om de vrouw uit de 'onwaarschijnlijke situatie' te helpen, schrijft NSW Ambulance. Meerdere zware rotsblokken moesten verwijderd worden om een veilige uitweg te creëren.



De reddingsactie nam uiteindelijk behoorlijk wat tijd in beslag, maar vrouw kwam er met wat lichte krassen en blauwe plekken goed vanaf.



De telefoon is nooit teruggevonden.

Reacties

23-10-2024 14:57:10 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.970

OTindex: 23.703

Die dame heeft geluk gehad!

23-10-2024 17:12:26 Minion

Oudgediende



WMRindex: 72

OTindex: 22.360

Wat denk je dat dat gekost zal hebben al die reddingswerkers?

