Keizersnede-primeur: moeder tilt tweeling zelf uit haar buik

Voor het eerst is er in Nederland een tweeling geboren via een moeder-geassisteerde keizersnede. Daarbij worden de baby's tijdens de keizersnede door de moeder zelf uit de buik gehaald. "Het was heel bijzonder", zegt de betrokken gynaecoloog. "En de ouders waren ook helemaal tevreden en happy."In de afgelopen zeven jaar kwamen al meer dan 200 baby’s ter wereld via de moeder-geassisteerde keizersnede, in het Diakonessenhuis in Utrecht waar gynaecoloog Koen Deurloo werkt. Maar nu was het onlangs voor het eerst een tweeling, wat de ingreep extra bijzonder maakt.Ouders Froukje en René kijken heel tevreden terug op de geboorte van hun tweeling: "Veel vrouwen zien een keizersnede als falen, als iets negatiefs. Maar dit is echt een positieve manier in een hele speciale en veilige setting."Deurloo legt uit hoe het in z'n werk gaat: "Tijdens de keizersnede pakt de moeder zelf het kindje uit de buik en legt het op haar borst. Normaal gesproken pak ik als gynaecoloog de baby, maar nu laat ik de moeder zoveel mogelijk zelf doen."Hij legt uit dat het een manier is om moeders – en ook hun partners – meer regie te geven tijdens de keizersnede. Meestal kiezen vrouwen hiervoor als ze een traumatische eerdere bevalling hebben gehad.Als gynaecoloog is Deurloo gespecialiseerd in deze vorm van bevallen. Er zijn verder tot nu toe weinig andere plekken in Nederland waar dit mogelijk is. Maar nog niet eerder heeft hij op deze manier ook een tweeling ter wereld gebracht.Deurloo: "De ouders kwamen zelf met de vraag of dit mogelijk was. Zij hebben hun eerste kind ook via een moeder-geassisteerde keizersnede gekregen en vonden dat zo'n fijn en bijzondere ervaring dat ze dat nu weer wilden. Eén van de baby's bleek nu namelijk in stuit te liggen. Ik ben toen samen met mijn team gaan kijken of we dat konden."Het verschil met twee baby's is namelijk dat de moeder steriel moet blijven: zij komt met haar handen bij haar buik, die tijdens de keizersnede natuurlijk open is. Bij een moeder-geassisteerde keizersnede van een eenling worden de handen en armen van de moeder ook steriel gemaakt, maar kan de baby na het aanpakken gewoon op de borst gelegd worden.Nu moest na de eerste baby natuurlijk ook de tweede baby nog gepakt worden, waardoor het belangrijk was dat de handen en armen van de moeder steriel bleven.Gynaecoloog Koen Deurloo begeleidt de handen van moeder Froukje, zodat zij haar baby's uit haar buik kan pakken.“Alles ging helemaal goed. En we hebben inmiddels zelfs de tweede tweeling op deze manier ter wereld gebracht", vertelt de gynaecoloog.Deze manier van bevallen is niet voor iedereen weggelegd. Gynaecoloog Deurloo: "Dit kan alleen als een keizersnede gepland staat en we dus de tijd hebben om dit rustig te doen. Als er medische redenen zijn om de keizersnede anders uit te voeren of als het om een spoedkeizersnede gaat, dan is dit helaas geen optie."Daarnaast is het dus in de meeste ziekenhuizen in Nederland geen optie om op deze manier te bevallen.