Enorme oranje zak vol diertjes ontdekt onder drijvend eiland in Utrecht

In de Utrechtse Leidsche Rijn, bij een van de drijvende eilandjes, is iets vreemds ontdekt: een gigantische oranje bubbel, en die bubbel blijkt te bestaan uit allemaal kleine diertjes. Waterzakmosdiertjes, om precies te zijn. “Het is een heel groot glibberig ding”, zegt stadsecoloog Anne Nijs in het AD.Utrechtse stadsecologen deelden hun verbazing op sociale media: “Bizar!” In de bijgevoegde foto is een enorme oranje zak te zien; iets dat zo uit een sf-serie lijkt te zijn geïmporteerd. Als je goed kijkt, zie je dat dit organische geheel bestaat uit talloze kleine beestjes, allemaal aan elkaar gekleefd in een soort aquatische groepsknuffel.Waterzakmosdiertjes horen eigenlijk niet thuis in Nederland. Het zijn ‘exoten’, vertelt Nijs. “Maar gelukkig doen ze het milieu hier geen kwaad.”En wat is die oranje blob precies? De stadsecoloog legt het uit: “In Amerika worden ze ook wel ‘The blob’ genoemd. De grote zak wordt dus gevormd door meerdere diertjes bij elkaar. Op een gegeven moment vormen ze een kolonie, en verschillende koloniën kunnen dan ook weer aan elkaar kleven. Zo kan een zak wel twee meter doorsnee worden. Die zak hecht zich vervolgens ergens aan vast.” In dit geval dus aan een drijvend eilandje in de Leidsche Rijn. tadsecologen%20Utrecht%2FBen%20Nijssen/width:1080/height:720/plain/https://s3-newsifier.ams3.digitaloceanspaces.com/welingelichtekringen.nl/images/2024-10/waterzak-67175c0906dad.jpg@webp" target="_blank" rel="nofollow">FotoDe ontdekking werd gedaan door vrijwilligers, die de waterzakmosdiertjes netjes terugzetten op hun oude plek. “Het is voor het eerst dat ze hier zijn ontdekt. Dus het is wel een heel bijzonder verhaal”, besluit Nijs.