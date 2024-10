Het oog wil ook wat: astronauten in pakken van Prada naar de maan

NASA-astronauten lopen er binnenkort fashionable bij. Niemand minder dan modehuis Prada ontwerpt de nieuwste ruimtepakken. De pakken moeten temperatuurbestendig zijn en ook goed tegen luchtdrukverschillen en rondvliegend ruimtepuin kunnen. Dat het er ook nog wat gelikter uitziet is volgens kenners mooi meegenomen.Wie aan astronauten denkt, denkt waarschijnlijk meteen aan grote witte pakken met een glazen bol voor het gezicht. Die bekende pakken krijgen een make-over, door niemand minder dan modehuis Prada. Want dat blijkt hard nodig te zijn. "Een ruimtepak is een soort miniatuur ruimteschip waar je inzit", zegt Philippe Schoonejans van Space Expo tegen Editie NL. "Het is een soort keihard opgeblazen ballon waar je in zit, dus je kunt er moeilijk mee bewegen."Maar een ruimtepak ontwerpen is iets anders dan een avondjurk naaien. De pakken moeten tegen luchtdrukverschil kunnen, beschermen tegen rondvliegend ruimtepuin en de juiste temperatuur kunnen behouden. "Astronauten hebben een soort systeem van buisjes aan waar vloeistof doorheen gaat om ervoor te zorgen dat het lichaam op de juiste temperatuur blijft. En er moet natuurlijk een zuurstoftoevoer zijn."De traditionele ruimtepakken werden ontworpen door ruimteorganisaties zelf. Dat een modehuis dit nu overneemt is nieuw. "NASA heeft Prada gevraagd omdat ze vonden dat de pakken er wel wat moderner uit mochten zien. Daarnaast is Prada erg goed in materiaalkeuze. In stoffen die nog wel volstrekt luchtdicht zijn maar wel wat soepeler zijn om in te bewegen." En dat gaat een groot voordeel maken voor de astronauten."Er zijn in het verleden wel eens astronauten geweest die tijdens een ruimtereis omvergeblazen werden, en niet meer zelf rechtop konden komen. Ook kon je in de oude pakken niet bukken of door je knieƫn gaan. Dus als je iets liet vallen, kon je het ook niet meer oprapen."Tijd dus voor een nieuw pak. Dat Nasa voor Prada koos, verbaast Modeontwerper Mart Visser - die zelf nieuwe uniformen voor KLM, de Douane en Luchtmacht ontwierp - niet. "Prada is altijd bezig met technologische ontwikkelingen van materialen, zij zijn daar heel vooruitstrevend in."Voor een bedrijf als Prada is het een mooie stap, maar het heeft niks met mode of kleding te maken denkt Visser. "Ik denk dat materiaalkeuze het uitgangspunt voor Prada is geweest." Al wil het oog ook wat. "Ik denk dat als je als astronaut op de maan loopt en je billen komen goed uit in het pak, dan heb je het als Prada goed gedaan."