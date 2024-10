Doodverklaarde man in VS ontwaakt tijdens orgaandonatie

Zijn familie had al afscheid genomen en dokters stonden op het punt om de organen uit het lichaam van de 36-jarige TJ Hoover te verwijderen. Hoover werd hersendood verklaard na een overdosis, maar kwam op de snijtafel plotseling weer tot leven.



In oktober 2021 werd Hoover na een overdosis opgenomen in een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Kentucky. Daar werd hij hersendood verklaard, waarna zijn familie de lastige keuze maakte om hem van de beademing te halen. Omdat Hoover had aangegeven orgaandonor te zijn, werd zijn lichaam voorbereid op het verwijderen van organen. Maar vlak voordat artsen het mes in de man zetten, begon hij plotseling tekenen van leven te vertonen.



De familie van Hoover werd pas onlangs op de hoogte gesteld van wat er die dag precies is gebeurd. "Hij begon te bewegen, heen en weer schuddend op het bed", vertelt verpleegster Natasha Miller, die bij de operatie aanwezig was, aan het Amerikaanse radiostation NPR. "Toen we naar hem toegingen kon je zien dat hij tranen in zijn ogen had, hij was zichtbaar aan het huilen."



Hoovers zus, Donna Rhorer, vertelt aan een lokaal tv-station hoe zij in het ziekenhuis te horen kreeg dat haar broer toch niet dood was: "Na ongeveer een uur kwam de dokter ons halen. Hij zei dat hij nog niet klaar was, dat TJ wakker was geworden."



Nadat haar broer was ontwaakt werd Rhorer verteld dat ze haar broer mee naar huis mocht nemen, maar dat ze erop moest rekenen dat hij niet lang meer zou leven. Dat is inmiddels drie jaar geleden, en Hoover is nog altijd springlevend.



Het Openbaar Ministerie in Kentucky is een onderzoek gestart naar de zaak. Het ziekenhuis dat Hoover behandelde laat in een verklaring aan Amerikaanse media weten: "De veiligheid van onze patiënten heeft altijd onze hoogste prioriteit. We werken nauw samen met onze patiënten en hun familie om ervoor te zorgen dat de wensen van onze patiënten voor orgaandonatie worden opgevolgd."

