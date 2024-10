Brugge zonder het te weten eigenaar van voormalige garnalenkotter Z-533

Een raadsel is opgelost. De stad Brugge is eigenaar van de voormalige garnalenkotter Z-533 Virtus die sinds 2011 in Zeebrugge aan het einde van een landtong aan de Omookaai op het droge staat als monument voor de vissers.In 2010 is het vaartuig gerestaureerd, maar sindsdien is er niet meer naar omgekeken. Het schip verkeert in deplorabele staat. De ramen van de brug zijn ingegooid en al die tijd was ze blootgesteld aan weer en wind. Vorig jaar stelde raadslid Jean-Marie De Plancke vragen over de toestand van de kotter aan burgemeester Dirk De Fauw van Brugge, waaronder Zeebrugge valt. Die liet vervolgens uitzoeken wie de eigenaar was en ontdekte tot zijn verbazing dat dat de stad is waarvan hij burgemeester is. In 2011 leverde de Afdeling Kust een vergunning af waarbij werd overeengekomen dat het schip op de grond staat van het Vlaams Gewest, maar dat de stad dient in te staan voor het onderhoud van het schip. Die afspraken zijn volledig vergeten.Nu, ruim een jaar nadat De Plancke om opheldering vroeg, is er niet veel veranderd. Het schip verkeert nog immer in slechte staat. Op termijn zal de Z-533 sowieso moeten wijken voor de bouw van een nieuwe sluis, die de huidige Visartsluis uit 1896 gaat vervangen. De voorbereidingen zijn deze maand begonnen. De Z-533 Virtus werd in 1965 gebouwd door de toenmalige Scheepswerven De Graeve voor de familie Rappé. Tot 2003 is ermee gevist.