Man krijgt schadevergoeding van zijn ex omdat zijn kinderen niet van hem blijken te zijn

Een man en een vrouw waren tussen 2007 en 2014 getrouwd. Ze krijgen in die zijn een zoon en een dochter, die nu 14 en 15 zijn. Ze scheidden in goed overleg en zorgden om en om een week voor de kinderen.



“Hij was bezig met een stamboomonderzoek”, zegt zijn advocaat, Steve Geerdens. Om wat meer te weten te komen over de verwanten van zijn kinderen, stuurde hij een DNA-staal op voor een test. “Tot zijn grote afgrijzen bleek hij niet de papa van de kinderen die hij hun hele leven had opgevoed.”

De vrouw zegt niet te weten welke van haar minnaars de vader wel is.

De schok was groot, de man was maandenlang arbeidsongeschikt. Hij besloot het officieel te maken en trok naar de rechtbank voor een vaderschapsbetwistingsprocedure. De rechter beval een nieuw DNA-onderzoek, dat het eerste resultaat bevestigde. “Sindsdien staat vast dat mijn cliënt niet de vader is van de kinderen”, aldus de advocaat. De vrouw zegt niet te weten welke van haar minnaars de vader wel is.

In tweede instantie wees de Belgische rechter ook een schadevergoeding toe. De man was zo boos dat hij het geld terug wilde dat hij in de kinderen had gestoken. “Omdat ze jarenlang heeft gezwegen in een relatie waar in die periode kinderen uit voortgekomen zijn”, zegt advocaat Steve Geerdens. Aanvankelijk vroegen ze een schadevergoeding van meer dan 80.000 euro, voor alle kosten die zowel tijdens als na het huwelijk voor de kinderen gemaakt zijn. De vrouw zelf had gevraagd om het bedrag op maximaal 10.000 euro te houden, gezien haar penibele financiële situatie. Maar ook omdat “geen enkele geldsom het leed zal verlichten”.

De eindsom ligt ergens in het midden. De man heeft recht op een schadevergoeding van in totaal 23.650 euro. Het gaat dan om de 13.650 euro die de man na de scheiding nog voor de kinderen heeft uitgegeven – oftewel 75 euro per kind per maand. En daarnaast krijgt hij ook nog 5.000 euro morele schadevergoeding per kind.

“Het gaat om een bijzonder pijnlijke zaak”, zegt Steve Geerdens. “Zowel voor de man als voor de kinderen.” Ondertussen zijn de contacten tussen de man en de kinderen al geruime tijd volledig verwaterd. “Toen hij het nieuws ontdekte, had hij tijd nodig om alles te laten bezinken en te verwerken. Maar daarna is de relatie helemaal doodgebloed.” Het verbreken van het contact was een manier om met het verdriet om te gaan. De rechter toont daar begrip voor. “Dat de kinderen het grootste slachtoffer zijn, doet geen afbreuk aan zijn leed”, luidt het in het vonnis.

Reacties

11-10-2024 12:16:59 Buick

Oudgediende



Raar. Hij was wel gek op die kinderen en had ze om de week bij zich.

Voor die kinderen is hij papa.

De kinderen zijn nog steeds dezelfde leuke kinderen als ze waren voor hij dat dna onderzoek liet doen.

Heel vreemd dat hij de kinderen dan maar gewoon laat barsten.

11-10-2024 13:26:43 allone

Oudgediende



Quote:

de vrouw zegt niet te weten welke van haar minnaars de vader wel is wat is het leven toch verwarrend



Dat hij boos is, begrijp ik. Maar had hij er alleen geld ingestoken, en geen liefde?



Krijgen die kinderen ook smartengeld?

En komen ze er ooit achter wie hun vader is?



11-10-2024 13:45:34 Buick

Oudgediende



@allone :



En komen ze er ooit achter wie hun vader is?



, nee

Die denken bij elke man in het dorp: ben jij misschien mijn vader



11-10-2024 14:47:12 Dimyr

Jeminee wat een pijnlijk nieuwsbericht. Vader zijn is toch niet alleen bloedverwant zijn. Ik snap dat die persoon boos is over de situatie maar dat hij per direct geen contact meer wil met de kinderen waar hij toch mede zo lang voor heeft gezorgd? en dan daarbovenop nog een schadevergoeding wil waar het erop neerkomt dat diezelfde kinderen weer vooral de dupe zijn? Mede omdat hun moeder zich in allerlei gekke bochten moet wringen om dat geld bij elkaar te krijgen. Dat is gewoon tot het wrede aan toe. Ik heb best wel medelijden met die kinderen. Gelukkig zijn ze oud genoeg dat ze het nog enigszins kunnen snappen maar de situatie zal zeer zeker sporen achterlaten op hun gesteldheid. Dat die vrouw fout is geweest snapt iedereen maar de rechter had wel ietsje verder mogen kijken dan zijn neus lang is.

