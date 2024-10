Zo kan het ook: iedereen respecteert rode kruizen, Rijkswaterstaat bedankt automobilisten

Rijkswaterstaat heeft woensdagmiddag een bijzonder dankwoord geuit op X. In een bericht werd het verkeer op de A2 en A27 bedankt omdat niemand het rode kruis boven de linkerrijstroken negeerde. 'Hartelijk dank!'



De linkerrijstrook was afgesloten voor een spoedtransport van Tilburg naar het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht. Hierdoor kon een ambulance, onder politiebegeleiding, vlot van Tilburg naar Utrecht rijden zonder vertraging.



"Wij waarderen het dat het verkeer de rode kruisen respecteert en zo de linkerrijstrook vrijmaakt voor spoedtransporten," aldus Rijkswaterstaat, die het bericht afsluit met een kus-emoticon.



Eerder dit jaar sloeg Rijkswaterstaat alarm over het massale negeren van rode kruisen op de snelwegen. Directeur-generaal Martin Wijnen waarschuwt dat dit gevaarlijke gedrag kan leiden tot langere onderhoudswerkzaamheden aan de wegen.



Volgens Wijnen zullen aannemers gedwongen worden om wegvakken zwaarder af te zetten als het negeren van rode kruisen niet stopt. "Als de rode kruisen niet voldoende worden nageleefd, zullen bouwers andere maatregelen nemen, zoals extra geleiderails en afzettingen. Dan duren werkzaamheden langer, hebben automobilisten meer overlast en wordt de klus duurder".

Reacties

Het is dus iets bijzonders, als mensen wel de regels volgen? Een reden tot kussen 😘

