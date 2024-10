Kat Mickey zomaar van straat geplukt door vreemden

Het was flink schrikken voor het baasje van poes Mickey, toen ze op deurcamerabeelden zag dat het beestje door wildvreemden van straat werd geplukt en werd meegenomen. Ze deelde de beelden op sociale media in de hoop snel weer herenigd te worden met haar viervoeter.Op de videobeelden is te zien dat de poes nietsvermoedend over de stoep loopt, tot er een rode auto stopt en een man uitstapt en in de richting van het dier loopt.De poes probeert nog weg te komen, maar wordt stevig vastgegrepen door de man en de auto in gedragen. Op de passagiersstoel reageert een vrouw verheugd op de vangst.Baasje Miranda en buurvrouw Anne deelden de beelden op sociale media, waar massaal op werd gereageerd. Ook werd aangifte gedaan bij de politie. Een woordvoerder van de politie laat aan RTL Nieuws weten dat de rode auto in kwestie en de bestuurster konden worden opgespoord door een oplettende weggebruiker die 112 had gebeld."De bestuurster was zich van geen kwaad bewust", zegt de woordvoerder. "Ze dacht dat dit gewoon kon en dat het een zwerfkatje was." De politie is vervolgens naar het huis van de vrouw in Delfshaven gegaan en heeft het beestje daar goed verzorgd aangetroffen en meegenomen.De poes is onderweg terug naar het baasje nog wel een keer ontsnapt uit de armen van een agent, maar is inmiddels weer veilig thuis. "Het is fijn dat het beestje weer terecht is", stelt de woordvoerder.De 'dief' wordt op een later moment nog ontboden op het politiebureau, wat inhoudt dat er dan wordt gekeken of er strafbare feiten zijn gepleegd.