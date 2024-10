Emirates verbiedt piepers en walkietalkies na ontploffingen

Passagiers van Emirates mogen geen piepers of walkietalkies meer meenemen als zij met de luchtvaartmaatschappij van of naar Dubai vliegen. Dit heeft de grootste vliegmaatschappij van het Midden-Oosten besloten nadat recent duizenden piepers en walkietalkies van Hezbollah-leden in Libanon waren ontploft. Emirates vliegt onder meer vanaf Schiphol naar thuisbasis Dubai.

Als toch een pieper of walkietalkie in de hand- of ruimbagage van een passagier wordt gevonden neemt de politie van Dubai het apparaat in beslag, meldt Emirates.

Verder laat de vliegmaatschappij weten vluchten van en naar Libanon langer op te schorten tot 15 oktober. Israël heeft de afgelopen weken de aanvallen in Libanon opgevoerd. Ook vliegt Emirates tot volgende week dinsdag niet naar Irak en Iran. Wel vliegt de luchtvaartmaatschappij vanaf zondag weer naar Jordanië.

Reacties

06-10-2024 16:53:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.268

OTindex: 28.540

Is hier niet een oudhollands spreekwoord van toepassing? Iets met een kalf en een put?

06-10-2024 17:10:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.838

OTindex: 93.049



Wel heb ik ooit gehoord dat de meeste mensen in de woestijn idd omkomen door verdrinking



Laatste edit 06-10-2024 17:10 @Emmo : daar zullen het misschien kamelen zijn, hoe vaak die verdrinken weet ik niet.Wel heb ik ooit gehoord dat de meeste mensen in de woestijn idd omkomen door verdrinking

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: