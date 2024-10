Inbreker doet de was, kookt en ruimt op voor zijn slachtoffer (maar moet toch de gevangenis in)

Een vrouw ontdekte dat in haar huis was ingebroken door een inbreker die haar was had opgehangen, haar boodschappen had opgeruimd en een maaltijd had gekookt op haar fornuis. Daarover schrijft BBC News.

Damian Wojnilowicz, 36 jaar oud, werd donderdag veroordeeld tot 22 maanden gevangenisstraf door het Cardiff Crown Court voor het plegen van de opmerkelijke inbraak in Monmouthshire op 16 juli.

De vrouw zei dat ze te bang was om in haar eigen huis te blijven nadat ze van haar werk thuiskwam en ontdekte dat er spullen waren verplaatst in de tuin en dat haar afvalbak was geleegd.



De inbreker liet een briefje achter met de tekst: "Don't worry, be happy en eet." De rechtbank hoorde ook dat het vogelvoer was bijgevuld en plantenpotten waren verplaatst.

In het huis waren een paar schoenen uit de verpakking gehaald, die in de afvalbak was gegooid.

Aanklager Alice Sykes vertelde dat de inbreker een maaltijd had gekookt met spullen uit het keukenkastje van de vrouw.

Hij had boodschappen uit een tas gehaald en in de koelkast gezet, die opnieuw was ingedeeld. Keukengerei was in de afvalbak gegooid en nieuw keukengerei uit de boodschappentas lag klaar.

De man had ook tandenborstels vervangen, een lege fles wijn in het wijnrek geplaatst en de vloer schoongemaakt met een emmer en dweil die waren achtergelaten.

De vrouw zag verder dat er een fles rode wijn was neergezet naast een glas en een flesopener, en er stond een schaal met snoepjes op de salontafel. Ze sprak met haar buurman die vertelde iemand te hebben gezien die de was had opgehangen.



In een slachtofferverklaring zei de vrouw: "Twee weken na de misdaad, totdat hij werd gepakt, leefde ik in een constante staat van angst die ik nooit eerder had ervaren."

"Ik vroeg me af of het iemand was die mij kende, of het zou uitlopen op stalking, of hij wist dat ik alleen woonde en of ik doelbewust was uitgekozen. Ik was te bang om in mijn eigen huis te blijven en verbleef bij een vriend."



Een tweede inbraak vond plaats op 29 juli in een ander huis, toen de mannelijke huiseigenaar een waarschuwing kreeg van zijn beveiligingscamera, die Wojnilowicz toonde op zijn oprit.

De dader gebruikte de douche in een tuinhuisje om zichzelf en zijn kleding te wassen. Ook was er eten en drinken geconsumeerd, en de jacuzzi was vies.

De huiseigenaar vroeg zijn schoonzoon om naar het huis te gaan, en de dader leek dronken te zijn en hield een glas vast.

Hij werd gevraagd te vertrekken en deed dat ook, maar de inbreker werd later gearresteerd. Zijn DNA werd gevonden op vingerafdrukken in het eerste huis waar hij had ingebroken.

De huiseigenaar zei dat hij zich "misselijk, geschokt en hulpeloos" voelde toen hij ontdekte dat er was ingebroken.

Tabitha Walker, de advocate van Wojnilowicz, vertelde dat haar cliƫnt op het moment van de misdrijven dakloos was en met een aantal moeilijkheden kampte. Ze zei dat hij spijt had van de schade die hij de slachtoffers had berokkend.

