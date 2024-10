Opwinding over gigantische spiernaakte Trump

Ineens stond het er: een enorm standbeeld van Donald Trump. Spiernaakt en goed gelijkend. Zelfs zijn penis is gevormd naar de beschrijving van vrouwen die het kunnen weten: een soort paddenstoel met een bochtje.De anonieme kunstenaar(s) van het beeld, getiteld “Crooked and Obscene”, beschreef het als een 13 meter hoge, 3 meter brede structuur gemaakt van schuim over betonijzer. Met deze installatie willen ze “gesprekken op gang brengen”.Het standbeeld zou binnenkort worden verwijderd en zal worden verplaatst naar “belangrijke swing states”.Niet iedereen is enthousiast. Republikeinen uiteraard niet, maar ook forensen die onderweg tegen de blote Trump moeten aankijken niet.