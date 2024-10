Op weg naar alle continenten: Eeuwigdurende cruise vaart uit

Het heeft even geduurd, maar het cruiseschip dat ruim drie jaar rond de wereld moet varen, is gisteravond aan haar tocht begonnen. In de haven van Belfast stapten ongeveer 125 mensen op de 'eeuwigdurende cruise'.



Vanuit het Noord-Ierse Belfast vaart de Villa Vie Odyssey de komende jaren langs 425 verschillende havens en zullen de passagiers van het schip alle continenten bezoeken.



Aan boord zijn voornamelijk Amerikanen, van wie een aantal van plan is om tot hun dood aan boord te blijven.



Het schip kampte de afgelopen maanden met technische problemen en vertrok daardoor vier maanden later dan gepland. Passagiers van de Villa Vie Odyssey moesten daardoor in hotels en andere accommodaties in Belfast verblijven.



De Odyssey is een cruiseschip van ongeveer dertig jaar oud dat recent werd opgeknapt. Er is plek voor z'n 600 passagiers, en naast een restaurant, zwembad en spa zijn er ook onder meer medische faciliteiten aan boord.



Het bedrijf achter het schip biedt 'eeuwigdurende cruises' aan, en passagiers kunnen vanaf zo'n 100.000 euro een hut kopen. Ook is het mogelijk om alleen voor een deel van de reis een verblijf aan boord te huren. Dat kan vanaf zo'n 2200 euro per maand.

Dat wordt dus een uitvaart naar de eeuwigheid, een varend sterfhuis. Gezellig joh!



