Slingerende auto blijkt bestuurd door jongetje (8 jaar), met zusje als passagier

Afgelopen zaterdag kreeg de politie Den Haag een melding van een automobilist die achter een slingerende auto reed. De melder bleef aan de lijn met de politie en volgde het voertuig, dat uiteindelijk stopte. Tot zijn grote verbazing zag de melder een 8-jarige jongen achter het stuur van de auto.



De jongen bleek met de auto van zijn ouders op weg naar zijn vriendje te zijn. Naast de jongen zat ook zijn jongere zusje in de auto. De melder kon nauwelijks geloven wat hij zag, maar bleef rustig en informeerde de politie. De agenten waren snel ter plaatse en namen de situatie over.



Gelukkig liep dit avontuur zonder ongelukken af. De politie sprak de jongen toe en gaf hem een vriendelijk advies: "Lieve jongen, pak volgende keer maar veilig de fiets mocht je met je vriendje afspreken." De zorg voor de kinderen is overgedragen aan de ouders.

Reacties

02-10-2024 11:39:05 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.156

OTindex: 95.859

Quote:

Gelukkig liep dit avontuur zonder ongelukken af.



Dan heeft hij de auto toch gestart gekregen en de versnelling gebruikt. En is nergens tegenaan gereden.

Prima automobilist, alleen het rechtuit rijden moet nog wat geoefend worden. Dan heeft hij de auto toch gestart gekregen en de versnelling gebruikt. En is nergens tegenaan gereden.Prima automobilist, alleen het rechtuit rijden moet nog wat geoefend worden.

