Green Day geweerd omdat zanger Las Vegas 'shithole' noemde

Green Day wordt geweerd van radiostations in Las Vegas omdat zanger Billie Joe Armstrong de stad "een shithole" noemde. Armstrong sprak eerder deze maand zijn ongenoegen over de stad uit tijdens een show in San Francisco.



"Ik haat Las Vegas. Het is het grootste shithole van Amerika", zei Armstrong toen hij het over sportteams had.



Onder meer radiozender KOMP 92.3 reageerde via Instagram. "KOMP 92.3 heeft alle Green Day uit de afspeellijst gehaald. Het ligt niet aan ons, Billie... het ligt aan jou. #vegas4ever", schrijft de zender. Ook radiozender X107.5 was niet blij met de opmerking van Armstrong. "Nou, Sin City heeft hem luid en duidelijk gehoord en we vinden het niet leuk", aldus de zender. "Als reactie weert de radiozender alle muziek van Green Day."



Armstrong en zijn band hebben nog niet gereageerd op de boze reacties van de zenders.

Reacties

