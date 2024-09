Vrouw maakt in 'zelfdodingscapsule' eind aan haar leven, meerdere aanhoudingen

Een fotograaf die aan het werk was voor de Volkskrant is in het Zwitserse Schaffhausen opgepakt. De fotograaf wilde foto's maken van een 'zelfdodingscapsule' met stikstofgas, een zogenoemde Sarco, waarmee een 64-jarige vrouw in een Zwitsers bos een einde aan haar leven had gemaakt, meldt de krant.Behalve de fotograaf zitten er volgens de Zwitserse politie nog meer mensen vast. De capsule is in beslag genomen.De politie zegt door een advocatenkantoor geïnformeerd te zijn dat een Sarco was gebruikt voor een zelfdoding bij een boshut in Merishausen. De overledene is meegenomen voor autopsie. Hoeveel mensen precies zijn aangehouden, vermeldt de politie niet. Het strafrechtelijk onderzoek draait om aanzetten tot, en hulp bij zelfdoding. Details over de overledene zijn ook niet bevestigd.Mogelijk is ook Florian Willet, de directeur van de Zwitserse organisatie The Last Resort, opgepakt. Hij was bij de zelfdoding van de vrouw aanwezig.Het is voor het eerst dat iemand met deze methode uit het leven stapt, meldt de Volkskrant. De makers van de capsule stellen dat het apparaat een 'snelle, vredige en betrouwbare dood' biedt. De vrouw, een Amerikaanse, was vanuit de VS naar Zwitserland gereisd en zette zelf het apparaat aan. Zij raakte buiten bewustzijn toen zij het stikstofgas binnenliet en stierf kort daarna door zuurstofgebrek.De capsule is bedacht door een 77-jarige Australische arts, Philip Nitschke, die de dood van de vrouw bevestigde. Nitschke richtte Exit International op. Deze organisatie 'strijdt voor het recht van mensen om vredig in eigen regie te kunnen sterven', aldus de Volkskrant.Nitschke woont al een tijd in Nederland, waar hij de capsule ontwikkelde en grotendeels via 3D-printers bouwde. Voor de dood van de Amerikaanse vrouw werd de capsule naar Zwitserland overgebracht, waar de richtlijnen rond hulp bij zelfdoding soepeler zijn dan elders.De Amerikaanse leed aan een pijnlijke ziekte. Een psychiater zou hebben vastgesteld dat ze wilsbekwaam was. Nitschke zegt dat de vrouw 'binnen twee minuten het bewustzijn verloor en dat ze na vijf minuten is overleden'.