Jongen die in 1951 werd ontvoerd na 73 jaar teruggevonden

Luis Armando Albino was zes jaar oud toen hij in 1951 ontvoerd werd uit een park in West Oakland, Californië, terwijl hij met zijn oudere broer aan het spelen was. Meer dan 70 jaar later is Albino teruggevonden.



Volgens verschillende Amerikaanse media vond Luis 63-jarige nicht met hulp van de FBI, het ministerie van Justitie, de politie, DNA-testen en krantenknipsels haar oom terug. Hij bleek aan de oostkust te wonen. De man is tegenwoordig een gepensioneerde brandweerman en veteraan en heeft kinderen en kleinkinderen.



Luis emigreerde samen met vijf van zijn broers en zussen en hun moeder in 1951 van Puerto Rico naar Oakland. De jongen was toen vijf jaar oud. De zomer na hun verhuizing ging Luis samen met zijn destijds tienjarige broer naar een park in de buurt van hun nieuwe woning. Volgens het politieverslag uit 1951 zou een vrouw hem daar hebben weggelokt door hem snoep te beloven. De vrouw nam het kind mee naar New York, duizenden kilometers verderop, waar hij uiteindelijk terechtkwam bij een echtpaar dat hem opvoedde als hun eigen zoon.



In juni werd Luis herenigd met zijn familie in Californië. Zijn nicht vertelde over de jarenlange zoektocht naar de jongen. Ze vertelde dat Luis’ moeder, Antonia, “tot aan haar dood aan hem had gedacht”. Ze bewaarde een krantenknipsel van het artikel over zijn ontvoering in haar portemonnee en er hing een foto van de jongen in de woonkamer, volgens de nicht.



Het weerzien tussen Luis en zijn broer Roger, die met hem op het speelplein was op de dag van de ontvoering, was erg intens. “Ze omhelsden elkaar lang en stevig en er vloeiden tranen. Daarna gingen ze zitten en praatten ze,” vertelde de nicht van de mannen. Kort na de hereniging van de broers overleed Roger.



Volgens de FBI is er nog steeds een onderzoek naar de ontvoering gaande, al is de vrouw die Luis meelokte ondertussen overleden.

Reacties

24-09-2024 12:25:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.760

OTindex: 92.966



Kon hij zich de ontvoering niet herinneren en heeft hij er zelf nooit naar verlangd zijn familie terug te vinden

jongen uit India, geadopteerd door Australiërs, die wel op zoek ging naar zijn familie Een jongen van 73.Kon hij zich de ontvoering niet herinneren en heeft hij er zelf nooit naar verlangd zijn familie terug te vinden Zoals Saroo, de jongen uit India, geadopteerd door Australiërs, die wel op zoek ging naar zijn familie

24-09-2024 15:16:56 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.466

OTindex: 6.491

@allone : misschien heeft hij het wel geprobeerd, maar na een tijd opgegeven?

24-09-2024 23:21:47 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.138

OTindex: 95.837

@allone : Wie weet wat hem voor onzin verteld is bijvoorbeeld over ouders die hem niet wilden, misschien is hij hierin gehersenspoeld.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: