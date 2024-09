Vermiste kat na twee maanden 1300 km verderop teruggevonden

Een Amerikaans stel, Benny en Susanne Anguiano, zat twee maanden lang in zak en as, omdat hun geliefde kat Rayne Beau was kwijtgeraakt tijdens een kampeertrip in nationaal park Yellowstone, een van de grootste nationale parken van het land.



Het stel had weinig hoop hun kat weer terug te vinden nadat hij verdween in het park dat een oppervlakte beslaat van bijna 9000 vierkante kilometer.



Maar twee maanden na het verlies kreeg het koppel plots een belletje van een dierenwelzijnsorganisatie in Californië, 1287 kilometer van Yellowstone, dat hun kat was gevonden.



De kat verdween in het bos van het park nadat het schrok van iets in de buurt. Susanne en Benny zochten hierna iedere dag naar de kat. Ze legden overal eten en speeltjes weg in de hoop de kat weer naar hun toe te lokken, maar zonder succes.



"We moesten zonder hem vertrekken", vertelt Susanne aan de lokale zender KSBW. "Dat was de moeilijkste dag, want het voelde alsof we hem in de steek lieten."



Hoe de kat uiteindelijk bijna 1300 kilometer verderop terecht is gekomen blijft een mysterie. Het koppel hoopt door hun verhaal te delen achter meer details van de verdwijning van de kat te komen.

Reacties

24-09-2024 08:21:56 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.760

OTindex: 92.966

Quote:

Hoe de kat uiteindelijk bijna 1300 kilometer verderop terecht is gekomen blijft een mysterie lopend?! lopend?!

24-09-2024 09:03:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.130

OTindex: 28.531



Er zijn bevestigde verhalen dat dieren (honden en katten) ongelooflijke afstanden afleggen. Meestal echter krijgen ze een lift in een vervoermiddel. Heb die situatie ook wel meegemaakt: Meegereden met een bestelbusje.

24-09-2024 12:18:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.760

OTindex: 92.966

@Emmo :



Sowieso vreemd om je kat mee uit kamperen te nemen; katten zijn territoriale dieren

