Chinese dierentuin geeft toe: panda's zijn geverfde honden

Na videobeelden op sociale media en kritiek van bezoekers geeft een dierentuin in China het toe: de 'panda's' in een van hun verblijven, blijken zwart-wit geverfde honden te zijn.



Zijn dit echt panda's? Bezoekers van de Shanwei Zoo in China hadden al zo hun twijfels bij de eerste aanblik van de dieren. Toen bleek dat de 'panda's' blaften en hijgden, wisten ze het zeker: dit zijn geen panda's. De New York Post schrijft over de 'panda scam' dat steeds meer bezoekers commentaar hadden op de dierentuin. Begin deze week plaatste een bezoeker een video van de dieren op Douyin, het Chinese TikTok. Toen ging het balletje rollen.



De panda's zijn feitelijk chowchows, een populaire hondensoort in China. "Dit is de Temu-versie van een panda", schreef iemand gekscherend onder een van de video's. Eerder zou de dierentuin om echte reuzenpanda's hebben gevraagd, maar die kreeg de dierentuin niet toegewezen.



De directie laat volgens de New York Post weten de dieren niet weg te doen. Inmiddels staat er een bord naast het verblijf waarop staat dat het om 'pandahonden' gaat.



En een verklaring? De dierentuin zegt dat die nooit heeft beweerd dat het om echte panda's ging. De directie zegt dat het verven van dieren nou eenmaal hun 'specialiteit' is.

Wat is het probleem?

Het is overigens niet de eerste keer dat een dierentuin in China besluit honden als panda's te vermommen. In mei dit jaar deed de dierentuin van Taizhou hetzefde. Sterker nog: bezoekers konden de pandahonden alleen tegen extra betaling zien, zo schreef de Britse omroep Sky News. Volgens de omroep hadden verschillende advocaten zich in staatsmedia negatief uitgelaten over deze attractie.



Een medewerker van de dierentuin gaf toen aan het probleem niet te zien. "We noemen het toch panda-honden? Dat is precies wat de mensen te zien krijgen." Een woordvoerder van de dierentuin liet destijds een reactie weten: "Mensen verven hun haar toch ook?"

Die medewerker kan wel recht praten wat krom is, maar ze belazeren gewoon de mensen.

En die mensen zijn toch veel slimmer dan ze bij de dierentuin denken.

